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ПВО уничтожила воздушную цель над акваторией моря в Севастополе - РИА Новости, 08.10.2024
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16:20 08.10.2024 (обновлено: 16:28 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/sevastopol-1977009362.html
ПВО уничтожила воздушную цель над акваторией моря в Севастополе
ПВО уничтожила воздушную цель над акваторией моря в Севастополе - РИА Новости, 08.10.2024
ПВО уничтожила воздушную цель над акваторией моря в Севастополе
Система ПВО отработала в Севастополе, предварительно, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:20
2024-10-08T16:28
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Система ПВО отработала в Севастополе, предварительно, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе отработало ПВО. По предварительной информации, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны", - написал он.По словам Развожаева, данных о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент нет.Глава города напомнил, что при обнаружении опасных находок необходимо сообщать по номеру 112."Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Ситуация на контроле оперативных служб", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность
ПВО уничтожила воздушную цель над акваторией моря в Севастополе

Развожаев: в Севастополе сработала ПВО, уничтожена воздушная цель над акваторией

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Система ПВО отработала в Севастополе, предварительно, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"В Севастополе отработало ПВО. По предварительной информации, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны", - написал он.
По словам Развожаева, данных о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент нет.
Глава города напомнил, что при обнаружении опасных находок необходимо сообщать по номеру 112.
"Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Ситуация на контроле оперативных служб", - добавил он.
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