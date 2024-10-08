https://ria.ru/20241008/sevastopol-1977009362.html

ПВО уничтожила воздушную цель над акваторией моря в Севастополе

ПВО уничтожила воздушную цель над акваторией моря в Севастополе - РИА Новости, 08.10.2024

ПВО уничтожила воздушную цель над акваторией моря в Севастополе

Система ПВО отработала в Севастополе, предварительно, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:20

2024-10-08T16:20

2024-10-08T16:28

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Система ПВО отработала в Севастополе, предварительно, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе отработало ПВО. По предварительной информации, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны", - написал он.По словам Развожаева, данных о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент нет.Глава города напомнил, что при обнаружении опасных находок необходимо сообщать по номеру 112."Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Ситуация на контроле оперативных служб", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, безопасность