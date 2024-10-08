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Многодетная семья из Тобольска получила медаль ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 08.10.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:00 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/semya-1977049877.html
Многодетная семья из Тобольска получила медаль ордена "Родительская слава"
Многодетная семья из Тобольска получила медаль ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 08.10.2024
Многодетная семья из Тобольска получила медаль ордена "Родительская слава"
Многодетная семья Зиновьевых из города Тобольска Тюменской области указом президента России удостоена медали ордена "Родительская слава", сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:00
2024-10-08T19:00
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тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 8 окт – РИА Новости. Многодетная семья Зиновьевых из города Тобольска Тюменской области указом президента России удостоена медали ордена "Родительская слава", сообщил губернатор Александр Моор. "Еще одна многодетная семья из Тюменской области отмечена на самом высоком уровне. Тоболяки Антон и Светлана Зиновьевы удостоены медали ордена "Родительская слава". Указ об этом подписал президент России Владимир Путин", - написал Моор в своем Telegram-канале. По данным информцентра правительства региона, семье Зиновьевых более 22 лет, оба супруга работают в Тобольском управлении магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь". Они являются финалистами Всероссийского проекта "Всей семьей", в котором приняли участие более 300 тысяч семей России. В семье четверо детей. Старшие сыновья Илья и Игорь учатся в Омском государственном медицинском университете и в Тюменском индустриальном университете, Георгий — в шестом классе, Таисия - самая младшая и долгожданная дочка. Все дети хорошо учатся, занимаются спортом, являются победителями олимпиад и конкурсов. Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом президента РФ в 2010 году и вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Всего в Тюменской области медалью ордена награждены 19 семей, включая семью Зиновьевых.
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общество, россия, тюменская область, александр моор, владимир путин
Общество, Россия, Тюменская область, Александр Моор, Владимир Путин, Хорошие новости
Многодетная семья из Тобольска получила медаль ордена "Родительская слава"

Путин наградил семью из тюменского Тобольска медалью ордена "Родительская слава"

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииОрден "Родительская слава"
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Орден "Родительская слава". Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 8 окт – РИА Новости. Многодетная семья Зиновьевых из города Тобольска Тюменской области указом президента России удостоена медали ордена "Родительская слава", сообщил губернатор Александр Моор.
"Еще одна многодетная семья из Тюменской области отмечена на самом высоком уровне. Тоболяки Антон и Светлана Зиновьевы удостоены медали ордена "Родительская слава". Указ об этом подписал президент России Владимир Путин", - написал Моор в своем Telegram-канале.
По данным информцентра правительства региона, семье Зиновьевых более 22 лет, оба супруга работают в Тобольском управлении магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь". Они являются финалистами Всероссийского проекта "Всей семьей", в котором приняли участие более 300 тысяч семей России.
В семье четверо детей. Старшие сыновья Илья и Игорь учатся в Омском государственном медицинском университете и в Тюменском индустриальном университете, Георгий — в шестом классе, Таисия - самая младшая и долгожданная дочка. Все дети хорошо учатся, занимаются спортом, являются победителями олимпиад и конкурсов.
Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом президента РФ в 2010 году и вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Всего в Тюменской области медалью ордена награждены 19 семей, включая семью Зиновьевых.
Семья Климентовых из Сальского района Ростовской области, награжденная указом президента России медалью ордена Родительская слава - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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Хорошие новостиОбществоРоссияТюменская областьАлександр МоорВладимир Путин
 
 
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