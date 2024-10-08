Многодетная семья из Тобольска получила медаль ордена "Родительская слава"
Путин наградил семью из тюменского Тобольска медалью ордена "Родительская слава"
Орден "Родительская слава". Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 8 окт – РИА Новости. Многодетная семья Зиновьевых из города Тобольска Тюменской области указом президента России удостоена медали ордена "Родительская слава", сообщил губернатор Александр Моор.
"Еще одна многодетная семья из Тюменской области отмечена на самом высоком уровне. Тоболяки Антон и Светлана Зиновьевы удостоены медали ордена "Родительская слава". Указ об этом подписал президент России Владимир Путин", - написал Моор в своем Telegram-канале.
По данным информцентра правительства региона, семье Зиновьевых более 22 лет, оба супруга работают в Тобольском управлении магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь". Они являются финалистами Всероссийского проекта "Всей семьей", в котором приняли участие более 300 тысяч семей России.
В семье четверо детей. Старшие сыновья Илья и Игорь учатся в Омском государственном медицинском университете и в Тюменском индустриальном университете, Георгий — в шестом классе, Таисия - самая младшая и долгожданная дочка. Все дети хорошо учатся, занимаются спортом, являются победителями олимпиад и конкурсов.
Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом президента РФ в 2010 году и вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Всего в Тюменской области медалью ордена награждены 19 семей, включая семью Зиновьевых.
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