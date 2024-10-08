Победителей окружного этапа конкурса "СМИротворец" наградили в Саранске
© Фото : Официальный портал Правительства Республики МордовияНаграждение победителей окружного этапа конкурса "СМИротворец" в Саранске
Награждение победителей окружного этапа конкурса "СМИротворец" в Саранске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Итоги окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации "СМИротворец" подвели в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Конкурс оценивает профессиональную деятельность и творчество журналистов, освещающих жизнь, культуру и традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития, укрепления единства российской нации. Экспертным советом было рассмотрено около 2 тысяч работ журналистов из 162 средств массовой информации ПФО, а претендентами на победу в окружном этапе стали 33 СМИ из 11 субъектов.
"Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия – стратегические задачи государственной политики, их значимость не раз подчеркивал президент России. Особенно важным это направление является в условиях специальной военной операции. Руководитель республики подчеркнул, что межнациональные отношения - оплот единства России", - говорится в сообщении.
В "России сегодня" вручили первые три стипендии имени военкора Журавлева
20 сентября, 16:37
Всего в России проживают представители 193 национальностей, которые говорят на 277 языках. В Мордовии живут представители более 90 национальностей, учатся студенты почти из 60 стран мира, действует более 500 общественных национальных и культурных и религиозных организаций. Глава Мордовии отметил, что два года подряд благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив Саранск принимает Всероссийский фестиваль национальных культур "Мы вместе". Ключевым мероприятием этого года в сфере национальной политики республики станет восьмой съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа, который стартует 9 октября.
За большой личный вклад в развитие межэтнической журналистики, укрепление единства народов России глава Мордовии вручил Благодарственное письмо идейному вдохновителю конкурса - президенту Гильдии межэтнической журналистики, члену Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, члену Общественной палаты России Маргарите Лянге.
Здунов также принял участие в награждении победителей конкурса. В номинации "Семейные традиции народов России" победу одержала газета "Известия Мордовии", в номинации "Интернет" - информационное агентство "Удмуртия", в номинации "Телевидение" - телеканал "Своё ТВ" из города Березники Пермского края, в номинации "Печать" лучшим СМИ стала областная газета "Пензенская правда". Журналисты, занявшие первые места на окружном этапе, представят свои регионы в федеральном конкурсе.
Путин поблагодарил участников Форума журналистики "Вся Россия — 2024"
17 сентября, 18:43