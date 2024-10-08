https://ria.ru/20241008/sanktsii-1976970506.html

Эксперт прокомментировал новые санкции против России

Эксперт прокомментировал новые санкции против России - РИА Новости, 08.10.2024

Эксперт прокомментировал новые санкции против России

Принятие Советом ЕС нового режима санкций против России является совершенно дежурным решением и пустой бумажкой, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:51

2024-10-08T13:51

2024-10-08T13:51

россия

москва

владимир путин

евросоюз

российский государственный гуманитарный университет

еврокомиссия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Принятие Советом ЕС нового режима санкций против России является совершенно дежурным решением и пустой бумажкой, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв. "Это дежурное совершенно решение. Европейской бюрократии нужно показать, что она работает. Россия в документах ЕС обозначена как главный стратегический противник, если не сказать враг, поэтому они периодически принимают такие решения. Ничего нового за этим не стоит, никак это не отразится ни на нас, ни на них, это просто пустая бумажка", - сказал он. Эксперт добавил, что европейская бюрократия сейчас думает о том, как нанести России стратегические поражение, но в данном случае чего-то конкретно нового не предлагает. "Вся внешняя политика ЕС сейчас заточена на противостояние с Россией, все остальные направления работают по остаточному принципу", - отметил Трухачёв. Эксперт пояснил, что ЕС не пойдёт на полный запрет торговли с Россией, поскольку это будет означать прямую войну, к которой они не готовы. "Сейчас уходит старый состав Еврокомиссии, с 1 ноября приходит новый, старому надо какую-то память о себе оставить, вот они оставляют, (глава дипломатии Жозеп - ред.) Борелль делает заявления почти каждый день, связанные с Россией, но новый режим санкций - это просто дежурное ни о чём не говорящее решение", - заключил он. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241007/borrel-1976729357.html

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россия, москва, владимир путин, евросоюз, российский государственный гуманитарный университет, еврокомиссия