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В Приморье из реки вытащили несколько тонн мертвой кеты - РИА Новости, 08.10.2024
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10:17 08.10.2024 (обновлено: 10:18 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/ryba-1976898983.html
В Приморье из реки вытащили несколько тонн мертвой кеты
В Приморье из реки вытащили несколько тонн мертвой кеты - РИА Новости, 08.10.2024
В Приморье из реки вытащили несколько тонн мертвой кеты
Надзорные органы проверят информацию в Telegram-каналах о том, что в Тернейском округе Приморья обнаружили несколько тонн мертвой кеты, сообщает региональное... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:17
2024-10-08T10:18
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Надзорные органы проверят информацию в Telegram-каналах о том, что в Тернейском округе Приморья обнаружили несколько тонн мертвой кеты, сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов. Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором автор показывает, как большое количество мертвой рыбы вытаскивают из реки. По его словам, местный рыбзавод якобы выловил тралом несколько тонн кеты и выкинул ее, а после того, как в Тернее поднялся общественный резонанс, сотрудники начали собирать рыбу. "В приморских социальных сетях получила резонанс информация об обнаружении большого количества мертвой рыбы (кеты) в Тернейском муниципальном округе. Полученная информация доведена до уполномоченных контрольно-надзорных органов. Вопрос находится на контроле. По факту случившегося организована выездная проверка в Тернейский муниципальный округ во главе с руководителем Приморского филиала ФГБУ "Главрыбвод", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Приморье из реки вытащили несколько тонн мертвой кеты

В Приморье проверят сообщения об обнаружении нескольких тонн мертвой кеты

© Кадр видео из соцсетейМертвую рыбу вытаскивают из реки в Тернейском округе Приморья. Кадр видео
Мертвую рыбу вытаскивают из реки в Тернейском округе Приморья. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Мертвую рыбу вытаскивают из реки в Тернейском округе Приморья. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Надзорные органы проверят информацию в Telegram-каналах о том, что в Тернейском округе Приморья обнаружили несколько тонн мертвой кеты, сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.
Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором автор показывает, как большое количество мертвой рыбы вытаскивают из реки. По его словам, местный рыбзавод якобы выловил тралом несколько тонн кеты и выкинул ее, а после того, как в Тернее поднялся общественный резонанс, сотрудники начали собирать рыбу.
"В приморских социальных сетях получила резонанс информация об обнаружении большого количества мертвой рыбы (кеты) в Тернейском муниципальном округе. Полученная информация доведена до уполномоченных контрольно-надзорных органов. Вопрос находится на контроле. По факту случившегося организована выездная проверка в Тернейский муниципальный округ во главе с руководителем Приморского филиала ФГБУ "Главрыбвод", - говорится в сообщении ведомства.
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