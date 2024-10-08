Иностранные государства отказали России в 67 запросах о выдаче в 2024 году
ГП РФ: Латвия, Канада и Швейцария отказали на запросы о правовой помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Иностранные государства в этом году отказались удовлетворить десятки запросов из России о выдаче подозреваемых и об оказании правовой помощи, в том числе по политическим мотивам, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"В 2024 году компетентными органами иностранных государств отказано в исполнении 27 запросов о правовой помощи, из них семь — по политическим мотивам: Латвия (3), Канада (1), Швейцария (3)", — указали в ведомстве.
Также зарубежные страны отказались удовлетворить 67 российских запросов о выдаче, из них 14 — по политическим мотивам.
Так, по данным ведомства, по 19 запросам отказы никак не обоснованы либо приводится формулировка "по иным причинам". В Генпрокуратуре не исключают, что такие решения также могут иметь политический подтекст. К их числу относятся отказы в выдаче обвиняемых по статьям о мошенничестве, причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, разбое и другим.
После начала специальной военной операции на Украине проявления русофобии в западных странах достигли такого уровня, что силовые структуры в некоторых из них отказались от сотрудничества "в угоду международной преступности".
В частности, Федеральное ведомство юстиции Швейцарии отказало в оказании правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве. Там указали, что "Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может".
В то же время есть и положительные примеры сотрудничества. Так, за восемь месяцев иностранные государства решили выдать России 120 человек и исполнили 283 запроса о правовой помощи по уголовным делам.
В частности, власти Черногории и Сербии удовлетворили запросы о выдаче обвиняемых во взяточничестве и мошенничестве, Минюст ОАЭ принял решение о выдаче гражданина, объявленного в международный розыск за убийство.