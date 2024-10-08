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Правозащитник рассказал о новых обменах заключенными между США и Россией - РИА Новости, 08.10.2024
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03:36 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/rossija-1976869623.html
Правозащитник рассказал о новых обменах заключенными между США и Россией
Правозащитник рассказал о новых обменах заключенными между США и Россией - РИА Новости, 08.10.2024
Правозащитник рассказал о новых обменах заключенными между США и Россией
Отказ президента США Джо Байдена от борьбы за пост открыл возможности для новых обменов заключенными с РФ, заявил РИА Новости глава организации Global Reach... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T03:36
2024-10-08T03:36
россия
сша
джо байден
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена от борьбы за пост открыл возможности для новых обменов заключенными с РФ, заявил РИА Новости глава организации Global Reach Микки Бергман. "С отказом Байдена участвовать в борьбе за переизбрание открылась возможность продвинуть обмен заключенными между США и Россией. Возможность существует сейчас и будет существовать до 20 января, пока не произойдет инаугурация нового президента. Еще шире это окно возможностей будет с 5 ноября", - сказал Бергман. По его словам, и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и его демократический оппонент Камала Харрис, вероятней всего, в случае победы будут работать над возвращением находящихся в заключении американцев в США, но их подходы кардинально отличаются. Global Reach - это НКО, которое участвует в переговорах, связанных с обменами заключенными. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240803/bayden-1963808329.html
https://ria.ru/20240801/tramp-1963565540.html
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россия, сша, джо байден, дональд трамп, в мире
Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Правозащитник рассказал о новых обменах заключенными между США и Россией

Правозащитник Бергман: обмены заключенными с Россией возможны до 20 января

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена от борьбы за пост открыл возможности для новых обменов заключенными с РФ, заявил РИА Новости глава организации Global Reach Микки Бергман.
"С отказом Байдена участвовать в борьбе за переизбрание открылась возможность продвинуть обмен заключенными между США и Россией. Возможность существует сейчас и будет существовать до 20 января, пока не произойдет инаугурация нового президента. Еще шире это окно возможностей будет с 5 ноября", - сказал Бергман.
Джо Байден на встрече вернувшихся из России заключенных - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
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По его словам, и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и его демократический оппонент Камала Харрис, вероятней всего, в случае победы будут работать над возвращением находящихся в заключении американцев в США, но их подходы кардинально отличаются.
Global Reach - это НКО, которое участвует в переговорах, связанных с обменами заключенными.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Трамп раскритиковал власти США по итогам обмена заключенными с Россией
1 августа, 23:36
 
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