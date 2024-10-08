https://ria.ru/20241008/rossija-1976869623.html

Правозащитник рассказал о новых обменах заключенными между США и Россией

Правозащитник рассказал о новых обменах заключенными между США и Россией - РИА Новости, 08.10.2024

Правозащитник рассказал о новых обменах заключенными между США и Россией

Отказ президента США Джо Байдена от борьбы за пост открыл возможности для новых обменов заключенными с РФ, заявил РИА Новости глава организации Global Reach... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T03:36

2024-10-08T03:36

2024-10-08T03:36

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена от борьбы за пост открыл возможности для новых обменов заключенными с РФ, заявил РИА Новости глава организации Global Reach Микки Бергман. "С отказом Байдена участвовать в борьбе за переизбрание открылась возможность продвинуть обмен заключенными между США и Россией. Возможность существует сейчас и будет существовать до 20 января, пока не произойдет инаугурация нового президента. Еще шире это окно возможностей будет с 5 ноября", - сказал Бергман. По его словам, и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и его демократический оппонент Камала Харрис, вероятней всего, в случае победы будут работать над возвращением находящихся в заключении американцев в США, но их подходы кардинально отличаются. Global Reach - это НКО, которое участвует в переговорах, связанных с обменами заключенными. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240803/bayden-1963808329.html

https://ria.ru/20240801/tramp-1963565540.html

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россия, сша, джо байден, дональд трамп, в мире