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Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург - РИА Новости, 08.10.2024
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13:54 08.10.2024 (обновлено: 14:07 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/rospotrebnadzor-1976971496.html
Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург
Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург - РИА Новости, 08.10.2024
Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург
Центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину от лихорадки Марбург, она уже прошла доклинические исследования, показав эффективность, сейчас идёт... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:54
2024-10-08T14:07
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину от лихорадки Марбург, она уже прошла доклинические исследования, показав эффективность, сейчас идёт подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Сотрудниками ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность",- говорится в сообщении.Вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний - в настоящий момент идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения, пояснили в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург

Роспотребнадзор: центр "Вектор" разработал вакцину от лихорадки Марбург

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину от лихорадки Марбург, она уже прошла доклинические исследования, показав эффективность, сейчас идёт подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Сотрудниками ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность",- говорится в сообщении.
Вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний - в настоящий момент идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения, пояснили в ведомстве.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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