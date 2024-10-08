https://ria.ru/20241008/rospotrebnadzor-1976971496.html

Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург

Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург - РИА Новости, 08.10.2024

Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург

Центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину от лихорадки Марбург, она уже прошла доклинические исследования, показав эффективность, сейчас идёт... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:54

2024-10-08T13:54

2024-10-08T14:07

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину от лихорадки Марбург, она уже прошла доклинические исследования, показав эффективность, сейчас идёт подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Сотрудниками ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность",- говорится в сообщении.Вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний - в настоящий момент идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20241004/rak-1976337128.html

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2024

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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)