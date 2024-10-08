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Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России снизилась
Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России снизилась - РИА Новости, 08.10.2024
Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России снизилась
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 4,8%, COVID-19 - на 6,7%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:31
2024-10-08T10:31
2024-10-08T10:41
общество
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 4,8%, COVID-19 - на 6,7%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано свыше 847 тысяч случаев", - говорится в сообщении.Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 48 регионах России, уточнили в ведомстве. При этом, заболеваемость в основном обусловлена вирусами негриппозной этиологии.Продолжает снижаться и уровень заболеваемости COVID-19: по итогам последней недели в России зарегистрировано свыше 33 тысяч случаев, что на 6,7% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.На территории страны доминирующим вариантом коронавируса остается линия JN.1, за весь период наблюдения было обнаружено лишь 8 случаев нового варианта XEC, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975542269.html
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общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России снизилась
Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России снизилась