https://ria.ru/20241008/rospotrebnadzor-1976903320.html

Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России снизилась

Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России снизилась - РИА Новости, 08.10.2024

Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России снизилась

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 4,8%, COVID-19 - на 6,7%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:31

2024-10-08T10:31

2024-10-08T10:41

общество

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 4,8%, COVID-19 - на 6,7%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано свыше 847 тысяч случаев", - говорится в сообщении.Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 48 регионах России, уточнили в ведомстве. При этом, заболеваемость в основном обусловлена вирусами негриппозной этиологии.Продолжает снижаться и уровень заболеваемости COVID-19: по итогам последней недели в России зарегистрировано свыше 33 тысяч случаев, что на 6,7% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.На территории страны доминирующим вариантом коронавируса остается линия JN.1, за весь период наблюдения было обнаружено лишь 8 случаев нового варианта XEC, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975542269.html

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общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса