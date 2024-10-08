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Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян - РИА Новости, 08.10.2024
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21:31 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065092.html
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян - РИА Новости, 08.10.2024
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян
Сайт Роскомнадзора не работает у части россиян, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:31
2024-10-08T21:31
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сайт Роскомнадзора не работает у части россиян, передает корреспондент РИА Новости. Так, сайт при загрузке на мобильном устройстве выдает ошибку, у некоторых и вовсе не загружается. При этом у части пользователей сайт ведомства работает в штатном режиме. РИА Новости направили запрос в Роскомнадзор.
https://ria.ru/20240930/roskomnadzor-1975509884.html
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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60
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян

Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян, выдает ошибку

© Fotolia / Geza FarkasМолодой человек со смартфоном
Молодой человек со смартфоном - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Fotolia / Geza Farkas
Молодой человек со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сайт Роскомнадзора не работает у части россиян, передает корреспондент РИА Новости.
Так, сайт при загрузке на мобильном устройстве выдает ошибку, у некоторых и вовсе не загружается. При этом у части пользователей сайт ведомства работает в штатном режиме.
РИА Новости направили запрос в Роскомнадзор.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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