https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065092.html
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян - РИА Новости, 08.10.2024
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян
Сайт Роскомнадзора не работает у части россиян, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:31
2024-10-08T21:31
2024-10-08T21:31
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сайт Роскомнадзора не работает у части россиян, передает корреспондент РИА Новости. Так, сайт при загрузке на мобильном устройстве выдает ошибку, у некоторых и вовсе не загружается. При этом у части пользователей сайт ведомства работает в штатном режиме. РИА Новости направили запрос в Роскомнадзор.
https://ria.ru/20240930/roskomnadzor-1975509884.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян, выдает ошибку