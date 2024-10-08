https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065092.html

Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян

Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян - РИА Новости, 08.10.2024

Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян

Сайт Роскомнадзора не работает у части россиян, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:31

2024-10-08T21:31

2024-10-08T21:31

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/27/1506122703_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_9a5ecfa6e3dddf7b0ca1cc309feb7371.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сайт Роскомнадзора не работает у части россиян, передает корреспондент РИА Новости. Так, сайт при загрузке на мобильном устройстве выдает ошибку, у некоторых и вовсе не загружается. При этом у части пользователей сайт ведомства работает в штатном режиме. РИА Новости направили запрос в Роскомнадзор.

https://ria.ru/20240930/roskomnadzor-1975509884.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)