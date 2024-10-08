https://ria.ru/20241008/rosaviatsiya-1976918947.html
Росавиация сертифицирует несколько типов беспилотников
Росавиация сертифицирует несколько типов беспилотников - РИА Новости, 08.10.2024
Росавиация сертифицирует несколько типов беспилотников
В ближайшее время сертификаты типа получат несколько российских беспилотников, сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:17
2024-10-08T12:17
2024-10-08T12:17
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
московский авиационный институт
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ближайшее время сертификаты типа получат несколько российских беспилотников, сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков. "Изменения подходов к сертификации в совокупности с изменением нормативно-правовых актов позволили существенно, по нашему мнению... упростить процедуры, и уже появились первые результаты. Так, в сентябре... был выдан сертификат на БАС S-80 разработки "Транспорта будущего". В ближайшей перспективе мы очень надеемся, что получат сертификаты типа и следующие наши коллеги, которые уже фактически добежали до финиша", - сказал Добряков на конференции по сертификации беспилотников в МАИ. Он добавил, что планируется снизить стоимость сертификации беспилотников и ускорить ее получение. "Мы слышим рынок, и очень надеемся, что этот рынок не закроется от нас, наоборот, будут приходить к нам с предложениями, стучаться в двери, предлагать нам и Минтрансу изменять нормативно-правовую базу", - отметил замруководителя Росавиации. Кроме того, по его словам, в дальнейшем планируется ещё больше упростить систему сертификации беспилотников.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html
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экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), московский авиационный институт
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Московский авиационный институт
Росавиация сертифицирует несколько типов беспилотников
Добряков: в скором времени сертификаты получат несколько типов беспилотников
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ближайшее время сертификаты типа получат несколько российских беспилотников, сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.
"Изменения подходов к сертификации в совокупности с изменением нормативно-правовых актов позволили существенно, по нашему мнению... упростить процедуры, и уже появились первые результаты. Так, в сентябре... был выдан сертификат на БАС S-80 разработки "Транспорта будущего". В ближайшей перспективе мы очень надеемся, что получат сертификаты типа и следующие наши коллеги, которые уже фактически добежали до финиша", - сказал Добряков на конференции по сертификации беспилотников в МАИ
.
Он добавил, что планируется снизить стоимость сертификации беспилотников и ускорить ее получение.
"Мы слышим рынок, и очень надеемся, что этот рынок не закроется от нас, наоборот, будут приходить к нам с предложениями, стучаться в двери, предлагать нам и Минтрансу изменять нормативно-правовую базу", - отметил замруководителя Росавиации.
Кроме того, по его словам, в дальнейшем планируется ещё больше упростить систему сертификации беспилотников.