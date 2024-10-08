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Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 08.10.2024 (обновлено: 16:13 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/rakety-1976997468.html
Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты
Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты - РИА Новости, 08.10.2024
Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты
Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала рассказал, что последует за возможным разрешением западных стран Киеву наносить ракетные удары по... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:26
2024-10-08T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала рассказал, что последует за возможным разрешением западных стран Киеву наносить ракетные удары по территории России. "Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято. Как только, если оно будет принято, мы об этом узнаем, схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии", — сказал глава МИД.Путин 25 сентября предложил обновить основы госполитики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что агрессия со стороны неядерного государства с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что корректировки в ядерную доктрину уже подготовлены, их будут оформлять.
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Киев
Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты

Лавров: РФ примет меры, если Запад разрешит ВСУ использовать дальнобойные ракеты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала рассказал, что последует за возможным разрешением западных стран Киеву наносить ракетные удары по территории России.
"Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято. Как только, если оно будет принято, мы об этом узнаем, схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии", — сказал глава МИД.
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Путин 25 сентября предложил обновить основы госполитики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что агрессия со стороны неядерного государства с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.
Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что корректировки в ядерную доктрину уже подготовлены, их будут оформлять.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОКиев
 
 
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