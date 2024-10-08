https://ria.ru/20241008/rakety-1976997468.html

Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты

Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты - РИА Новости, 08.10.2024

Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала рассказал, что последует за возможным разрешением западных стран Киеву наносить ракетные удары по... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:26

2024-10-08T15:26

2024-10-08T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала рассказал, что последует за возможным разрешением западных стран Киеву наносить ракетные удары по территории России. "Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято. Как только, если оно будет принято, мы об этом узнаем, схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии", — сказал глава МИД.Путин 25 сентября предложил обновить основы госполитики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что агрессия со стороны неядерного государства с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что корректировки в ядерную доктрину уже подготовлены, их будут оформлять.

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, нато, киев