https://ria.ru/20241008/rada-1976975084.html

В Раде заявили, что насильно мобилизованные в ВСУ отказываются воевать

В Раде заявили, что насильно мобилизованные в ВСУ отказываются воевать - РИА Новости, 08.10.2024

В Раде заявили, что насильно мобилизованные в ВСУ отказываются воевать

Проводимая на Украине силовая мобилизация привела к тому, что призванные насильно мужчины отказываются воевать, заявил выехавший из страны депутат Верховной... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:05

2024-10-08T14:05

2024-10-08T14:05

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Проводимая на Украине силовая мобилизация привела к тому, что призванные насильно мужчины отказываются воевать, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Получаю звонки от своих друзей-военных, которые за 2 года не были на ротации! Они жутко недовольны тем, что происходит в стране и, в частности, работой территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.). И даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны. И все из-за Зеленского и его государственной политики. Насильственная мобилизация привела к тому, что воины отказываются воевать прямо с окопов", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Он также считает, что сотрудники военкоматов позорят форму военных. Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241008/vsu-1976883470.html

https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html

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в мире, украина, верховная рада украины, страна.ua