https://ria.ru/20241008/putin-1977030699.html

Путин: лидеры СНГ постоянно координируют позиции по глобальным вопросам

Путин: лидеры СНГ постоянно координируют позиции по глобальным вопросам - РИА Новости, 08.10.2024

Путин: лидеры СНГ постоянно координируют позиции по глобальным вопросам

Лидеры СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, они близки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:31

2024-10-08T17:31

2024-10-08T17:31

россия

владимир путин

снг

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, они близки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы на постоянной основе координируем позиции по ключевым глобальным и региональным проблемам. Причем наши подходы к ним традиционно близки или полностью совпадают", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

https://ria.ru/20241008/putin-1977027686.html

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россия, владимир путин, снг, в мире