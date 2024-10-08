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Путин: лидеры СНГ постоянно координируют позиции по глобальным вопросам - РИА Новости, 08.10.2024
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17:31 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/putin-1977030699.html
Путин: лидеры СНГ постоянно координируют позиции по глобальным вопросам
Путин: лидеры СНГ постоянно координируют позиции по глобальным вопросам - РИА Новости, 08.10.2024
Путин: лидеры СНГ постоянно координируют позиции по глобальным вопросам
Лидеры СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, они близки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:31
2024-10-08T17:31
россия
владимир путин
снг
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, они близки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы на постоянной основе координируем позиции по ключевым глобальным и региональным проблемам. Причем наши подходы к ним традиционно близки или полностью совпадают", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
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россия, владимир путин, снг, в мире
Россия, Владимир Путин, СНГ, В мире
Путин: лидеры СНГ постоянно координируют позиции по глобальным вопросам

Путин: СНГ постоянно координирует позиции по глобальным и региональным вопросам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ постоянно координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, они близки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы на постоянной основе координируем позиции по ключевым глобальным и региональным проблемам. Причем наши подходы к ним традиционно близки или полностью совпадают", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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