https://ria.ru/20241008/putin-1977025956.html

Путин пообщался с Мирзиеевым на полях саммита СНГ

Путин пообщался с Мирзиеевым на полях саммита СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин пообщался с Мирзиеевым на полях саммита СНГ

Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях саммита СНГ в Москве. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:20

2024-10-08T17:20

2024-10-08T17:20

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях саммита СНГ в Москве. Лидеры переговорили между заседаниями совета глав стран-участниц СНГ в узком и широком составах. Общение в Москве лидеры начали накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, снг, в мире