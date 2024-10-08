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Путин пообщался с Мирзиеевым на полях саммита СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
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17:20 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/putin-1977025956.html
Путин пообщался с Мирзиеевым на полях саммита СНГ
Путин пообщался с Мирзиеевым на полях саммита СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Путин пообщался с Мирзиеевым на полях саммита СНГ
Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях саммита СНГ в Москве. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:20
2024-10-08T17:20
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узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях саммита СНГ в Москве. Лидеры переговорили между заседаниями совета глав стран-участниц СНГ в узком и широком составах. Общение в Москве лидеры начали накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства Москвы.
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москва, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, снг, в мире
Москва, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, СНГ, В мире
Путин пообщался с Мирзиеевым на полях саммита СНГ

Путин "на ногах" пообщался с лидером Узбекистана Мирзиеевым на полях саммита СНГ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях саммита СНГ в Москве.
Лидеры переговорили между заседаниями совета глав стран-участниц СНГ в узком и широком составах.
Общение в Москве лидеры начали накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства Москвы.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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