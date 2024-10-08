https://ria.ru/20241008/putin-1977013776.html

Путин рассказал о развитии гуманитарных связей в СНГ

Путин рассказал о развитии гуманитарных связей в СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин рассказал о развитии гуманитарных связей в СНГ

Гуманитарные связи на пространстве СНГ продолжают динамично развиваться, углубляется партнерство в науке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:36

2024-10-08T16:36

2024-10-08T16:36

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гуманитарные связи на пространстве СНГ продолжают динамично развиваться, углубляется партнерство в науке, заявил президент России Владимир Путин. "Продолжают динамично развиваться гуманитарные связи на пространстве СНГ, укрепляется партнерство в науке и образовании, культуре и туризме. И российское председательство всячески этому содействует", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.

https://ria.ru/20241008/putin--1976991131.html

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россия, владимир путин, снг