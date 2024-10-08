https://ria.ru/20241008/putin-1977013776.html
Путин рассказал о развитии гуманитарных связей в СНГ
Путин рассказал о развитии гуманитарных связей в СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Путин рассказал о развитии гуманитарных связей в СНГ
Гуманитарные связи на пространстве СНГ продолжают динамично развиваться, углубляется партнерство в науке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:36
2024-10-08T16:36
2024-10-08T16:36
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гуманитарные связи на пространстве СНГ продолжают динамично развиваться, углубляется партнерство в науке, заявил президент России Владимир Путин. "Продолжают динамично развиваться гуманитарные связи на пространстве СНГ, укрепляется партнерство в науке и образовании, культуре и туризме. И российское председательство всячески этому содействует", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
https://ria.ru/20241008/putin--1976991131.html
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россия, владимир путин, снг
Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин рассказал о развитии гуманитарных связей в СНГ
Путин: гуманитарные связи на пространстве СНГ продолжают динамично развиваться