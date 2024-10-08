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Путин заявил, что рассчитывает на плодотворную работу на саммите СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
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15:25 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/putin-1976997081.html
Путин заявил, что рассчитывает на плодотворную работу на саммите СНГ
Путин заявил, что рассчитывает на плодотворную работу на саммите СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Путин заявил, что рассчитывает на плодотворную работу на саммите СНГ
Президент России Владимир Путин рассчитывает на плодотворную работу и традиционно доверительное общение лидеров в ходе саммита СНГ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:25
2024-10-08T15:25
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на плодотворную работу и традиционно доверительное общение лидеров в ходе саммита СНГ. "Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом. Поговорим, конечно, и на эти темы", - сказал глава государства в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
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россия, владимир путин, снг
Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин заявил, что рассчитывает на плодотворную работу на саммите СНГ

Путин заявил, что рассчитывает на доверительное общение лидеров на саммите СНГ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на плодотворную работу и традиционно доверительное общение лидеров в ходе саммита СНГ.
"Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом. Поговорим, конечно, и на эти темы", - сказал глава государства в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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РоссияВладимир ПутинСНГ
 
 
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