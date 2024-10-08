https://ria.ru/20241008/putin-1976997081.html

Путин заявил, что рассчитывает на плодотворную работу на саммите СНГ

Путин заявил, что рассчитывает на плодотворную работу на саммите СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин заявил, что рассчитывает на плодотворную работу на саммите СНГ

Президент России Владимир Путин рассчитывает на плодотворную работу и традиционно доверительное общение лидеров в ходе саммита СНГ. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:25

2024-10-08T15:25

2024-10-08T15:25

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на плодотворную работу и традиционно доверительное общение лидеров в ходе саммита СНГ. "Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом. Поговорим, конечно, и на эти темы", - сказал глава государства в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.

https://ria.ru/20241008/putin-1976996295.html

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россия, владимир путин, снг