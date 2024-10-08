https://ria.ru/20241008/putin-1976996295.html
Путин обсудит с правительством развитие здравоохранения
Путин обсудит с правительством развитие здравоохранения - РИА Новости, 08.10.2024
Путин обсудит с правительством развитие здравоохранения
Президент России Владимир Путин 9 октября в формате видеоконференцсвязи обсудит с правительством развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:24
2024-10-08T15:24
2024-10-08T15:24
россия
владимир путин
михаил мурашко
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 октября в формате видеоконференцсвязи обсудит с правительством развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба Кремля. "Девятого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладом выступит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1976991639.html
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россия, владимир путин, михаил мурашко
Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Путин обсудит с правительством развитие здравоохранения
Путин обсудит с правительством развитие в сфере здравоохранения 9 октября
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 октября в формате видеоконференцсвязи обсудит с правительством развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладом выступит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.