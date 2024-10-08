https://ria.ru/20241008/putin-1976996295.html

Путин обсудит с правительством развитие здравоохранения

Путин обсудит с правительством развитие здравоохранения - РИА Новости, 08.10.2024

Путин обсудит с правительством развитие здравоохранения

Президент России Владимир Путин 9 октября в формате видеоконференцсвязи обсудит с правительством развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:24

2024-10-08T15:24

2024-10-08T15:24

россия

владимир путин

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 октября в формате видеоконференцсвязи обсудит с правительством развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба Кремля. "Девятого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладом выступит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1976991639.html

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россия, владимир путин, михаил мурашко