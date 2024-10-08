https://ria.ru/20241008/putin-1976990766.html
Путин поблагодарил лидеров СНГ за поддержку в организации мероприятий
Путин поблагодарил лидеров СНГ за поддержку в организации мероприятий - РИА Новости, 08.10.2024
Путин поблагодарил лидеров СНГ за поддержку в организации мероприятий
Россия благодарна лидерам СНГ за поддержку мероприятий в рамках ее председательства в содружестве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:07
2024-10-08T15:07
2024-10-08T15:14
россия
снг
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владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия благодарна лидерам СНГ за поддержку мероприятий в рамках ее председательства в содружестве, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы благодарны всем присутствующим здесь коллегам за поддержку и деятельное участие в работе по их (мероприятий - ред.) реализации", - сказал Путин в рамках заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
https://ria.ru/20241008/putin--1976991131.html
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россия, снг, содружество , владимир путин
Россия, СНГ, Содружество , Владимир Путин
Путин поблагодарил лидеров СНГ за поддержку в организации мероприятий
Путин: Россия благодарна лидерам СНГ за поддержку мероприятий