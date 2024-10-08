https://ria.ru/20241008/putin--1976991131.html

Путин на саммите СНГ предложил обсудить расширение партнерства

Путин на саммите СНГ предложил обсудить расширение партнерства - РИА Новости, 08.10.2024

Путин на саммите СНГ предложил обсудить расширение партнерства

Президент России Владимир Путин предложил на саммите СНГ обсудить конкретные шаги по расширению партнерства в различных областях, от обеспечения общей... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:08

2024-10-08T15:08

2024-10-08T15:17

снг

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на саммите СНГ обсудить конкретные шаги по расширению партнерства в различных областях, от обеспечения общей безопасности до сотрудничества в сфере культуры и гуманитарной области."Обсудим конкретные шаги, направленные на расширение партнерства во всех этих областях (от обеспечения общей безопасности до сотрудничества в сфере культуры и гуманитарной области), и, конечно, поговорим о том, что следует предпринять для повышения эффективности содружества и его структур, примем ряд организационных решений", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1976991639.html

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снг, владимир путин, россия, в мире