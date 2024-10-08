https://ria.ru/20241008/pushilin-1976932699.html

Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре

Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре - РИА Новости, 08.10.2024

Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре

Работы по оценке ущерба в освобожденном Угледаре в ДНР начнутся после разминирования, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:57

2024-10-08T11:57

2024-10-08T12:22

угледар

в мире

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976308567_0:0:926:521_1920x0_80_0_0_541e37ce33e2b8a7db15afee69d26cc3.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Работы по оценке ущерба в освобожденном Угледаре в ДНР начнутся после разминирования, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Угледара в ДНР."После разминирования", - ответил он на вопрос о том, когда начнутся работы по оценке ущерба в городе.Он уточнил, что "до того как военные дадут нам отмашку, мы туда гражданских служащих запустить не можем".Работы по разминированию Угледара ДНР могут занять менее полугода, но все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта, сообщил ранее журналистам Пушилин.

https://ria.ru/20241008/minoborony-1976938382.html

угледар

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

угледар, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия