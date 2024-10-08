https://ria.ru/20241008/pushilin-1976932699.html
Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре
Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре - РИА Новости, 08.10.2024
Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре
Работы по оценке ущерба в освобожденном Угледаре в ДНР начнутся после разминирования, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:57
2024-10-08T11:57
2024-10-08T12:22
угледар
в мире
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Работы по оценке ущерба в освобожденном Угледаре в ДНР начнутся после разминирования, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Угледара в ДНР."После разминирования", - ответил он на вопрос о том, когда начнутся работы по оценке ущерба в городе.Он уточнил, что "до того как военные дадут нам отмашку, мы туда гражданских служащих запустить не можем".Работы по разминированию Угледара ДНР могут занять менее полугода, но все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта, сообщил ранее журналистам Пушилин.
https://ria.ru/20241008/minoborony-1976938382.html
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угледар, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Угледар, В мире, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре
Пушилин: работы по оценке ущерба в Угледаре начнутся после разминирования