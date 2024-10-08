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Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре - РИА Новости, 08.10.2024
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11:57 08.10.2024 (обновлено: 12:22 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/pushilin-1976932699.html
Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре
Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре - РИА Новости, 08.10.2024
Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре
Работы по оценке ущерба в освобожденном Угледаре в ДНР начнутся после разминирования, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:57
2024-10-08T12:22
угледар
в мире
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Работы по оценке ущерба в освобожденном Угледаре в ДНР начнутся после разминирования, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Угледара в ДНР."После разминирования", - ответил он на вопрос о том, когда начнутся работы по оценке ущерба в городе.Он уточнил, что "до того как военные дадут нам отмашку, мы туда гражданских служащих запустить не можем".Работы по разминированию Угледара ДНР могут занять менее полугода, но все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта, сообщил ранее журналистам Пушилин.
https://ria.ru/20241008/minoborony-1976938382.html
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донецкая народная республика
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угледар, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Угледар, В мире, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин рассказал, когда начнутся работы по оценке ущерба в Угледаре

Пушилин: работы по оценке ущерба в Угледаре начнутся после разминирования

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Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Работы по оценке ущерба в освобожденном Угледаре в ДНР начнутся после разминирования, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Угледара в ДНР.
"После разминирования", - ответил он на вопрос о том, когда начнутся работы по оценке ущерба в городе.
Он уточнил, что "до того как военные дадут нам отмашку, мы туда гражданских служащих запустить не можем".
Работы по разминированию Угледара ДНР могут занять менее полугода, но все будет зависеть от внешних факторов и того, как будет отодвигаться линия фронта, сообщил ранее журналистам Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссия
 
 
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