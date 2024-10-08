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Ирландцы протестуют из-за строительства новых домов для украинских беженцев - РИА Новости, 08.10.2024
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16:00 08.10.2024 (обновлено: 16:02 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/protest-1977005846.html
Ирландцы протестуют из-за строительства новых домов для украинских беженцев
Ирландцы протестуют из-за строительства новых домов для украинских беженцев - РИА Новости, 08.10.2024
Ирландцы протестуют из-за строительства новых домов для украинских беженцев
Ирландские граждане возмущаются и протестуют из-за строительства новых модульных домов для украинских беженцев, в то время как страна переживает жилищный... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:00
2024-10-08T16:02
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ирландские граждане возмущаются и протестуют из-за строительства новых модульных домов для украинских беженцев, в то время как страна переживает жилищный кризис, пишет во вторник газета Daily Mail. "Семьи в Ирландии пришли в ярость от того, что беженцам из зоны военных действий предоставили новые дома стоимостью 370 000 фунтов стерлингов, в то время как страна переживает серьезный жилищный кризис", - сообщает издание. Первоначальные планы от января 2023 предполагали постройку 700 модульных домов для украинских беженцев и других лиц, пользующихся временной защитой. Проект был сокращен до 654 единиц жилья, в которых будут проживать 2,6 тысячи беженцев из Украины. Стоимость домов, финансируемых ирландским правительством, изначально должна была составлять около 167 тысяч фунтов стерлингов за единицу, однако они подорожали до почти 400 тысяч фунтов, уточняет газета со ссылкой на отчет управления контролера и генерального аудитора Ирландии. Как отмечает СМИ, в модульных домах есть кухня-гостиная, детская и спальня. Они укомплектованы мебелью, посудой и постельным бельем. Издание отдельно обращает внимание на ситуацию в ирландском городе Клонмел. Если к концу лета в стране было уже построено 572 дома, то строительство еще 82 домов в этом городе было отложено до апреля 2025 года из-за продолжающихся протестных акций на стройплощадке. "Это правительство держит нас за дураков. Украинцам не нужен модульный дом за 450 тысяч евро. Им нужно только временное жилье", - приводит газета слова местного жителя из соцсети X. "У меня средний доход, я финансирую модульный дом после 30 лет работы у одного работодателя. Забирать 25% моего дохода на финансирование Украины - просто неправильно ", - считает другой. "Кажется, я видел, что олимпийский спортсмен из Украины получил модульный дом. Он бы идеально подошел для участия в войне. Молодой, здоровый. Это был бы более почетный способ служить своей стране, чем обдирать ирландцев", - написал третий. Как напоминает газета, активисты группы "Обеспокоенные жители Клонмела" летом выступили с требованием к правительству помогать в первую очередь ирландским семьям без жилья, а не беженцам. По информации издания, во время бурных протестов один человек был задержан и обвинен в нападении и нарушении общественного порядка. Также сообщалось об отдельных инцидентах, когда полицейскому автомобилю у стройплощадки прокололи шину, а охранника объекта госпитализировали из-за побоев.
https://ria.ru/20240921/bezhentsy-1973989394.html
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в мире, украина, ирландия
В мире, Украина, Ирландия
Ирландцы протестуют из-за строительства новых домов для украинских беженцев

Daily Mail: ирландцы возмущены постройкой новых домов для украинских беженцев

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ирландские граждане возмущаются и протестуют из-за строительства новых модульных домов для украинских беженцев, в то время как страна переживает жилищный кризис, пишет во вторник газета Daily Mail.
"Семьи в Ирландии пришли в ярость от того, что беженцам из зоны военных действий предоставили новые дома стоимостью 370 000 фунтов стерлингов, в то время как страна переживает серьезный жилищный кризис", - сообщает издание.
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Первоначальные планы от января 2023 предполагали постройку 700 модульных домов для украинских беженцев и других лиц, пользующихся временной защитой. Проект был сокращен до 654 единиц жилья, в которых будут проживать 2,6 тысячи беженцев из Украины. Стоимость домов, финансируемых ирландским правительством, изначально должна была составлять около 167 тысяч фунтов стерлингов за единицу, однако они подорожали до почти 400 тысяч фунтов, уточняет газета со ссылкой на отчет управления контролера и генерального аудитора Ирландии. Как отмечает СМИ, в модульных домах есть кухня-гостиная, детская и спальня. Они укомплектованы мебелью, посудой и постельным бельем.
Издание отдельно обращает внимание на ситуацию в ирландском городе Клонмел. Если к концу лета в стране было уже построено 572 дома, то строительство еще 82 домов в этом городе было отложено до апреля 2025 года из-за продолжающихся протестных акций на стройплощадке.
"Это правительство держит нас за дураков. Украинцам не нужен модульный дом за 450 тысяч евро. Им нужно только временное жилье", - приводит газета слова местного жителя из соцсети X.
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"У меня средний доход, я финансирую модульный дом после 30 лет работы у одного работодателя. Забирать 25% моего дохода на финансирование Украины - просто неправильно ", - считает другой.
"Кажется, я видел, что олимпийский спортсмен из Украины получил модульный дом. Он бы идеально подошел для участия в войне. Молодой, здоровый. Это был бы более почетный способ служить своей стране, чем обдирать ирландцев", - написал третий.
Как напоминает газета, активисты группы "Обеспокоенные жители Клонмела" летом выступили с требованием к правительству помогать в первую очередь ирландским семьям без жилья, а не беженцам. По информации издания, во время бурных протестов один человек был задержан и обвинен в нападении и нарушении общественного порядка. Также сообщалось об отдельных инцидентах, когда полицейскому автомобилю у стройплощадки прокололи шину, а охранника объекта госпитализировали из-за побоев.
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