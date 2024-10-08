https://ria.ru/20241008/promsvjazbank-1976910952.html

Промсвязьбанк запустил механизм трансграничных расчетов

Промсвязьбанк запустил механизм трансграничных расчетов - РИА Новости, 08.10.2024

Промсвязьбанк запустил механизм трансграничных расчетов

Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:08

2024-10-08T11:08

2024-10-08T11:10

экономика

технологии

промсвязьбанк

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой страны с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ПСБ запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса. Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с контрагентами из любой страны. Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления", - говорится в пресс-релизе банка. Как отметил банк, платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний. "Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7", - говорится в сообщении. Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный ПСБ механизм "станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированию отечественной промышленности и потребительского рынка". "Для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны", – добавил Дорофеев.

https://ria.ru/20240315/psb-1933283625.html

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781266.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, промсвязьбанк