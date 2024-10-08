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Промсвязьбанк запустил механизм трансграничных расчетов - РИА Новости, 08.10.2024
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11:08 08.10.2024 (обновлено: 11:10 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/promsvjazbank-1976910952.html
Промсвязьбанк запустил механизм трансграничных расчетов
Промсвязьбанк запустил механизм трансграничных расчетов - РИА Новости, 08.10.2024
Промсвязьбанк запустил механизм трансграничных расчетов
Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:08
2024-10-08T11:10
экономика
технологии
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой страны с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ПСБ запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса. Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с контрагентами из любой страны. Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления", - говорится в пресс-релизе банка. Как отметил банк, платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний. "Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7", - говорится в сообщении. Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный ПСБ механизм "станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированию отечественной промышленности и потребительского рынка". "Для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны", – добавил Дорофеев.
https://ria.ru/20240315/psb-1933283625.html
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экономика, технологии, промсвязьбанк
Экономика, Технологии, Промсвязьбанк
Промсвязьбанк запустил механизм трансграничных расчетов

ПСБ запустил механизм трансграничных расчетов в торговле с любыми странами

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкОтделение банка ПСБ
Отделение банка ПСБ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Александр Иванов
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Отделение банка ПСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой страны с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ПСБ запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса. Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с контрагентами из любой страны. Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления", - говорится в пресс-релизе банка.
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Как отметил банк, платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний.
"Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный ПСБ механизм "станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированию отечественной промышленности и потребительского рынка".
"Для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны", – добавил Дорофеев.
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