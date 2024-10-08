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Агент СБУ получил срок за фото гостиницы, где жили военнослужащие ДНР
Агент СБУ получил срок за фото гостиницы, где жили военнослужащие ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
Агент СБУ получил срок за фото гостиницы, где жили военнослужащие ДНР
Агент СБУ, фотографировавший гостиницу, где жили военные ДНР, осужден в Ростове-на-Дону на 5,5 лет колонии, сообщила пресс-служба Южного окружного военного... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:17
2024-10-08T16:17
2024-10-08T16:17
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Агент СБУ, фотографировавший гостиницу, где жили военные ДНР, осужден в Ростове-на-Дону на 5,5 лет колонии, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда. "Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Кожухова Дмитрия… подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Суд установил, что 2 октября 2016 года Кожухов на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" в ДНР согласился сотрудничать с участником террористического сообщества, созданного сотрудниками службы безопасности Украины, и стал выполнять его задания. В частности, он провел фотосъемку здания гостиницы, в которой проживал личный состав военнослужащих ДНР, и переслал снимки куратору. Ему вменили пособничество в участии в террористическом сообществе. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
https://ria.ru/20240731/sud-1963161784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, ростов-на-дону, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону, Украина, Служба безопасности Украины
Агент СБУ получил срок за фото гостиницы, где жили военнослужащие ДНР
Агенту СБУ за снимки гостиницы, где жили военные ДНР, дали 5,5 года колонии