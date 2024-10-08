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Правительство утвердило постановление о создании СЭЗ в трех областях - РИА Новости, 08.10.2024
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10:08 08.10.2024 (обновлено: 11:00 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/pravitelstvo-1976894295.html
Правительство утвердило постановление о создании СЭЗ в трех областях
Правительство утвердило постановление о создании СЭЗ в трех областях - РИА Новости, 08.10.2024
Правительство утвердило постановление о создании СЭЗ в трех областях
Правительство РФ утвердило постановление о создании СЭЗ на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:08
2024-10-08T11:00
россия
курская область
экономика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании СЭЗ на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале российского кабмина."Правительство утвердило постановление о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что участники свободной экономической зоны смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы."Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами", - подчеркивается в сообщении.Федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей был подписан президентом 22 июня 2024 года. Постановление подготовлено для его реализации.
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россия, курская область, экономика
Россия, Курская область, Экономика
Правительство утвердило постановление о создании СЭЗ в трех областях

Кабмин утвердил постановление о СЭЗ в Белгородской, Брянской и Курской областей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании СЭЗ на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале российского кабмина.
"Правительство утвердило постановление о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что участники свободной экономической зоны смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы.
"Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами", - подчеркивается в сообщении.
Федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей был подписан президентом 22 июня 2024 года. Постановление подготовлено для его реализации.
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