https://ria.ru/20241008/pozhar-1977070222.html

В Самаре загорелся концертный зал

В Самаре загорелся концертный зал - РИА Новости, 08.10.2024

В Самаре загорелся концертный зал

Концертный зал в Самаре горит на 50 квадратных метрах, на момент пожара он не работал, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:33

2024-10-08T22:33

2024-10-08T22:36

происшествия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Концертный зал в Самаре горит на 50 квадратных метрах, на момент пожара он не работал, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."В Самаре огнеборцы МЧС России тушат пожар в концертном зале. Горит чердачное помещение и второй этаж зала на 50 квадратах. На момент пожара концертный зал не работал. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники.

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самара

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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия