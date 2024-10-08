https://ria.ru/20241008/pozhar-1977007883.html

В Анапе потушили открытый огонь в трех частных жилых домах

В Анапе потушили открытый огонь в трех частных жилых домах - РИА Новости, 08.10.2024

В Анапе потушили открытый огонь в трех частных жилых домах

Открытое горение в трех частных жилых домах в Анапе удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:14

2024-10-08T16:14

2024-10-08T16:20

анапа

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Открытое горение в трех частных жилых домах в Анапе удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241008/feodosiya-1976892080.html

анапа

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анапа, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия