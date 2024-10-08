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В Анапе потушили открытый огонь в трех частных жилых домах - РИА Новости, 08.10.2024
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16:14 08.10.2024 (обновлено: 16:20 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/pozhar-1977007883.html
В Анапе потушили открытый огонь в трех частных жилых домах
В Анапе потушили открытый огонь в трех частных жилых домах - РИА Новости, 08.10.2024
В Анапе потушили открытый огонь в трех частных жилых домах
Открытое горение в трех частных жилых домах в Анапе удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:14
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анапа
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Открытое горение в трех частных жилых домах в Анапе удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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анапа, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Анапа, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Анапе потушили открытый огонь в трех частных жилых домах

МЧС РФ: в Анапе потушили открытый огонь в трех частных жилых домах

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в частном доме в поселке Супсех в Анапе. 8 октября 2024
Ликвидация пожара в частном доме в поселке Супсех в Анапе. 8 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в частном доме в поселке Супсех в Анапе. 8 октября 2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Открытое горение в трех частных жилых домах в Анапе удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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АнапаПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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