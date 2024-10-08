https://ria.ru/20241008/pozhar-1976998677.html

В Анапе загорелись три частных дома

В Анапе загорелись три частных дома - РИА Новости, 08.10.2024

В Анапе загорелись три частных дома

Три частных жилых дома загорелись на площади 1 тысячи квадратных метров в Анапе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:29

2024-10-08T15:29

2024-10-08T16:21

происшествия

россия

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Три частных жилых дома загорелись на площади 1 тысячи квадратных метров в Анапе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В поселке Супсех в Анапе происходит горение трех частных домов на общей площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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2024

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происшествия, россия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)