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Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 "квадратов" - РИА Новости, 08.10.2024
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08:27 08.10.2024 (обновлено: 09:08 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/pozhar-1976880443.html
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 "квадратов" - РИА Новости, 08.10.2024
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до двух с половиной тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:27
2024-10-08T09:08
происшествия
феодосия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до двух с половиной тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2,5 тысячи квадратных метров", — сказал он.По словам собеседника агентства, там продолжают гореть три резервуара с нефтепродуктами. О пожаре на нефтебазе стало известно накануне около шести утра. По словам главы горадминистрации Игоря Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Для жителей ближайших домов развернули пункты временного размещения.
https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976846897.html
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происшествия, феодосия
Происшествия, Феодосия
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 "квадратов"

Площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров возросла до 2500 "квадратов"

© Фото : РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до двух с половиной тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2,5 тысячи квадратных метров", — сказал он.
По словам собеседника агентства, там продолжают гореть три резервуара с нефтепродуктами.
О пожаре на нефтебазе стало известно накануне около шести утра. По словам главы горадминистрации Игоря Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Для жителей ближайших домов развернули пункты временного размещения.
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