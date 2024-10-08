https://ria.ru/20241008/pozhar-1976880443.html

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 "квадратов" - РИА Новости, 08.10.2024

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до двух с половиной тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:27

2024-10-08T08:27

2024-10-08T09:08

происшествия

феодосия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до двух с половиной тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2,5 тысячи квадратных метров", — сказал он.По словам собеседника агентства, там продолжают гореть три резервуара с нефтепродуктами. О пожаре на нефтебазе стало известно накануне около шести утра. По словам главы горадминистрации Игоря Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Для жителей ближайших домов развернули пункты временного размещения.

https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976846897.html

феодосия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, феодосия