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В Самаре локализовали пожар в концертном зале - РИА Новости, 08.10.2024
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22:58 08.10.2024 (обновлено: 23:03 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/pozhar--1977071745.html
В Самаре локализовали пожар в концертном зале
В Самаре локализовали пожар в концертном зале - РИА Новости, 08.10.2024
В Самаре локализовали пожар в концертном зале
Пожар в Самаре, где горит концертный зал на 50 квадратных метрах, локализован, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:58
2024-10-08T23:03
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пожар в Самаре, где горит концертный зал на 50 квадратных метрах, локализован, сообщило МЧС РФ.Во вторник вечером ведомство сообщило, что концертный зал в Самаре горит на 50 квадратных метрах, на момент пожара он не работал, пострадавших нет. На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Самаре", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Самаре локализовали пожар в концертном зале

МЧС РФ: в Самаре локализовали пожар в концертном зале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пожар в Самаре, где горит концертный зал на 50 квадратных метрах, локализован, сообщило МЧС РФ.
Во вторник вечером ведомство сообщило, что концертный зал в Самаре горит на 50 квадратных метрах, на момент пожара он не работал, пострадавших нет. На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Самаре", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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