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В Самаре локализовали пожар в концертном зале
В Самаре локализовали пожар в концертном зале - РИА Новости, 08.10.2024
В Самаре локализовали пожар в концертном зале
Пожар в Самаре, где горит концертный зал на 50 квадратных метрах, локализован, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:58
2024-10-08T22:58
2024-10-08T23:03
происшествия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пожар в Самаре, где горит концертный зал на 50 квадратных метрах, локализован, сообщило МЧС РФ.Во вторник вечером ведомство сообщило, что концертный зал в Самаре горит на 50 квадратных метрах, на момент пожара он не работал, пострадавших нет. На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Самаре", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Самаре локализовали пожар в концертном зале
МЧС РФ: в Самаре локализовали пожар в концертном зале