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Россия предупредила Швейцарию о последствиях нарушения границы - РИА Новости, 08.10.2024
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Россия предупредила Швейцарию о последствиях нарушения границы
Россия предупредила Швейцарию о последствиях нарушения границы - РИА Новости, 08.10.2024
Россия предупредила Швейцарию о последствиях нарушения границы
Посольство России в Швейцарии напомнило местным журналистам, что нарушение российской границы не останется без последствий, после нескольких репортажей из... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:06
2024-10-08T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
суджа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости. Посольство России в Швейцарии напомнило местным журналистам, что нарушение российской границы не останется без последствий, после нескольких репортажей из города Суджа на стороне украинской армии, говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства. Накануне в ЦОС ФСБ РФ заявили, что заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области. "Курт Пельда не обращался ни в посольство России в Берне, ни в генеральное консульство России в Женеве, ни в МИД России, чтобы получить визу и аккредитацию для работы в России в качестве журналиста. Он сознательно нарушил правила пересечения государственной границы иностранного государства", - сказано в документе. В ведомстве также напомнили швейцарским журналистам, что у сотрудников СМИ нет каких-либо особых привилегий, которые позволяли бы им нелегально пересекать государственную границу. "Права журналистов всегда сопряжены с обязанностями: в данном случае речь идёт о необходимости получения въездной визы и аккредитации у страны, которую иностранный журналист хотел бы посетить. Если вы сознательно идете на нарушение закона, то будьте готовы к ответственности за это. И это касается не только Курта Пельды", - отмечается в заявлении. В сентябре посольство России в Швейцарии сообщило, что журналистка швейцарской газеты "20 минут" Анн Гюнтер и журналист швейцарского СМИ CH media Курт Пельда прибыли с украинскими военными в Курскую область, чтобы сделать репортаж в городе Суджа. Также упоминался новозеландский журналист Тома Матча, который подготовил материал для газеты "Нойе Цюрхер Цайтунг ам Зоннтаг".
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в мире, россия, швейцария, суджа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Суджа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия предупредила Швейцарию о последствиях нарушения границы

Посольство РФ в Швейцарии напомнило журналистам о последствиях нарушения границы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости. Посольство России в Швейцарии напомнило местным журналистам, что нарушение российской границы не останется без последствий, после нескольких репортажей из города Суджа на стороне украинской армии, говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства.
Накануне в ЦОС ФСБ РФ заявили, что заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области.
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"Курт Пельда не обращался ни в посольство России в Берне, ни в генеральное консульство России в Женеве, ни в МИД России, чтобы получить визу и аккредитацию для работы в России в качестве журналиста. Он сознательно нарушил правила пересечения государственной границы иностранного государства", - сказано в документе.
В ведомстве также напомнили швейцарским журналистам, что у сотрудников СМИ нет каких-либо особых привилегий, которые позволяли бы им нелегально пересекать государственную границу.
"Права журналистов всегда сопряжены с обязанностями: в данном случае речь идёт о необходимости получения въездной визы и аккредитации у страны, которую иностранный журналист хотел бы посетить. Если вы сознательно идете на нарушение закона, то будьте готовы к ответственности за это. И это касается не только Курта Пельды", - отмечается в заявлении.
В сентябре посольство России в Швейцарии сообщило, что журналистка швейцарской газеты "20 минут" Анн Гюнтер и журналист швейцарского СМИ CH media Курт Пельда прибыли с украинскими военными в Курскую область, чтобы сделать репортаж в городе Суджа. Также упоминался новозеландский журналист Тома Матча, который подготовил материал для газеты "Нойе Цюрхер Цайтунг ам Зоннтаг".
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