https://ria.ru/20241008/posol-1976949520.html

Путин назначил нового посла в Омане

Путин назначил нового посла в Омане - РИА Новости, 08.10.2024

Путин назначил нового посла в Омане

Президент России Владимир Путин назначил Олега Левина послом России в Омане, освободив от этой должности Илью Моргунова, соответствующие указы размещены на... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:43

2024-10-08T12:43

2024-10-08T13:08

политика

оман

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Левина послом России в Омане, освободив от этой должности Илью Моргунова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Левина Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Султанате Оман", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Илью Моргунова.

https://ria.ru/20241001/posol-1975685905.html

оман

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, оман, россия, владимир путин