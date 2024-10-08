https://ria.ru/20241008/posol-1976949520.html
Путин назначил нового посла в Омане
Путин назначил нового посла в Омане - РИА Новости, 08.10.2024
Путин назначил нового посла в Омане
Президент России Владимир Путин назначил Олега Левина послом России в Омане, освободив от этой должности Илью Моргунова, соответствующие указы размещены на... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:43
2024-10-08T12:43
2024-10-08T13:08
политика
оман
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Левина послом России в Омане, освободив от этой должности Илью Моргунова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Левина Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Султанате Оман", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Илью Моргунова.
https://ria.ru/20241001/posol-1975685905.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оман, россия, владимир путин
Политика, Оман, Россия, Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Омане
Путин назначил Олега Левина послом в Омане вместо Ильи Моргунова