https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976947199.html

Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга

Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга - РИА Новости, 08.10.2024

Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга

Блогер Дмитрий Портнягин, обвиняемый в неуплате налогов и легализации доходов, заявил в Тверском суде Москвы, что погасил 188 миллионов рублей долга. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:35

2024-10-08T12:35

2024-10-08T12:35

происшествия

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москва

московская область (подмосковье)

дмитрий портнягин

следственный комитет россии (ск рф)

сlub 500

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Блогер Дмитрий Портнягин, обвиняемый в неуплате налогов и легализации доходов, заявил в Тверском суде Москвы, что погасил 188 миллионов рублей долга. "Сумма уплаченного долга перед государством составляет 188 миллионов рублей", - сказал обвиняемый. Суд во вторник заменил ему домашний арест запретом определенных действий. Тверской райсуд в середине апреля отправил Портнягина под домашний арест, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отмечал адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации.

https://ria.ru/20241002/kosenko-1975867816.html

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500