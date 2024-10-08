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Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга - РИА Новости, 08.10.2024
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12:35 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976947199.html
Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга
Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга - РИА Новости, 08.10.2024
Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга
Блогер Дмитрий Портнягин, обвиняемый в неуплате налогов и легализации доходов, заявил в Тверском суде Москвы, что погасил 188 миллионов рублей долга. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:35
2024-10-08T12:35
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий портнягин
следственный комитет россии (ск рф)
сlub 500
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Блогер Дмитрий Портнягин, обвиняемый в неуплате налогов и легализации доходов, заявил в Тверском суде Москвы, что погасил 188 миллионов рублей долга. "Сумма уплаченного долга перед государством составляет 188 миллионов рублей", - сказал обвиняемый. Суд во вторник заменил ему домашний арест запретом определенных действий. Тверской райсуд в середине апреля отправил Портнягина под домашний арест, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отмечал адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации.
https://ria.ru/20241002/kosenko-1975867816.html
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Сlub 500
Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга

Портнягин в Тверском суде Москвы заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевБлогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Блогер Дмитрий Портнягин, обвиняемый в неуплате налогов и легализации доходов, заявил в Тверском суде Москвы, что погасил 188 миллионов рублей долга.
"Сумма уплаченного долга перед государством составляет 188 миллионов рублей", - сказал обвиняемый.
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Источник: блогер Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей
2 октября, 08:24
Суд во вторник заменил ему домашний арест запретом определенных действий.
Тверской райсуд в середине апреля отправил Портнягина под домашний арест, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу.
Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отмечал адвокат.
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации.
Блогер Надин Серовски - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей
20 сентября, 14:56
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПортнягинСледственный комитет России (СК РФ)Сlub 500
 
 
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