https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976922629.html

Суд в Москве отпустил блогера Портнягина из-под домашнего ареста

Суд в Москве отпустил блогера Портнягина из-под домашнего ареста - РИА Новости, 08.10.2024

Суд в Москве отпустил блогера Портнягина из-под домашнего ареста

Тверской суд Москвы отпустил из-под домашнего ареста блогера Дмитрия Портнягина, обвиняемого в неуплате налогов и легализации доходов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:38

2024-10-08T11:38

2024-10-08T14:14

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий портнягин

следственный комитет россии (ск рф)

сlub 500

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отпустил из-под домашнего ареста блогера Дмитрия Портнягина, обвиняемого в неуплате налогов и легализации доходов, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения в виде домашнего ареста запретом определенных действий", - сказали в суде.Там добавили, что срок запрета определенных действий установлен до 10 декабря.Тверской райсуд в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу.Как рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отмечал адвокат.По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации.

https://ria.ru/20240920/nalogi-1973845429.html

https://ria.ru/20241002/kosenko-1975867816.html

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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500