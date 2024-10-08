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Польские фермеры возобновят блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 08.10.2024
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16:12 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/polsha-1977007074.html
Польские фермеры возобновят блокаду границы с Украиной
Польские фермеры возобновят блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 08.10.2024
Польские фермеры возобновят блокаду границы с Украиной
Польские фермеры возобновляют блокаду границы с Украиной, сообщает издание Tygodnik rolniczy. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:12
2024-10-08T16:12
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ВАРШАВА, 8 окт - РИА Новости. Польские фермеры возобновляют блокаду границы с Украиной, сообщает издание Tygodnik rolniczy. "Протест фермеров возвращается на границу в Медыке. Фермеры из организации "Обманутое село" организуют акцию протеста. Они намерены заблокировать границу в Медике до конца 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что изначально глава исполнительной власти населенного пункта Медыка не разрешил организацию акции протеста, однако фермеры добились разрешения через суд. Акция протеста будет проходить на пешеходном переходе на дороге ДК 28 у железнодорожного виадука на въезде в Медыку. Манифестация объявлена с 8 октября до 31 декабря 2024 года. Лидер "Обманутого села" Подкарпатского воеводства Роман Кондрув, которого цитирует издание, рассказал, что фермеры физически выйдут на границу, когда помогут с зерном своим коллегам, пострадавшим от наводнения. "Сейчас мы отправляем еще одну партию зерна из Подкарпатья, и у нас есть еще одна машина для загрузки. Мы должны помочь им, и это самое главное для нас сейчас, потому что с ними произошла огромная трагедия. Это вопрос скорого времени, чтобы граница снова была заблокирована", - сказал Кондрув. Причиной возобновления протестов он назвал выход министра сельского хозяйства и развития села Польши Чеслава Секерского из соглашения, подписанного с фермерами. Речь идет об отсутствии обещанного списания сумм сельскохозяйственного налога. "Министр Секерский обещал нам прощение четвертого взноса налога, а потом отказался. Мы чувствуем себя оскорбленными", - пояснил Кондрув. Также фермеры недовольны снижением ставок субсидий за производимую сельхозпродукцию. Первый раунд общепольского протеста фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестовали по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих включали прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Эти протесты прекратились в связи с наступлением сезона сбора урожая.
https://ria.ru/20240220/polsha-1928457947.html
https://ria.ru/20240304/protest-1931113977.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Польские фермеры возобновят блокаду границы с Украиной

Tygodnik rolniczy: польские фермеры возобновят блокаду границы с Украиной

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 окт - РИА Новости. Польские фермеры возобновляют блокаду границы с Украиной, сообщает издание Tygodnik rolniczy.
"Протест фермеров возвращается на границу в Медыке. Фермеры из организации "Обманутое село" организуют акцию протеста. Они намерены заблокировать границу в Медике до конца 2024 года", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что изначально глава исполнительной власти населенного пункта Медыка не разрешил организацию акции протеста, однако фермеры добились разрешения через суд.
Акция протеста будет проходить на пешеходном переходе на дороге ДК 28 у железнодорожного виадука на въезде в Медыку. Манифестация объявлена с 8 октября до 31 декабря 2024 года.
Лидер "Обманутого села" Подкарпатского воеводства Роман Кондрув, которого цитирует издание, рассказал, что фермеры физически выйдут на границу, когда помогут с зерном своим коллегам, пострадавшим от наводнения.
"Сейчас мы отправляем еще одну партию зерна из Подкарпатья, и у нас есть еще одна машина для загрузки. Мы должны помочь им, и это самое главное для нас сейчас, потому что с ними произошла огромная трагедия. Это вопрос скорого времени, чтобы граница снова была заблокирована", - сказал Кондрув.
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Причиной возобновления протестов он назвал выход министра сельского хозяйства и развития села Польши Чеслава Секерского из соглашения, подписанного с фермерами. Речь идет об отсутствии обещанного списания сумм сельскохозяйственного налога.
"Министр Секерский обещал нам прощение четвертого взноса налога, а потом отказался. Мы чувствуем себя оскорбленными", - пояснил Кондрув.
Также фермеры недовольны снижением ставок субсидий за производимую сельхозпродукцию.
Первый раунд общепольского протеста фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестовали по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих включали прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Эти протесты прекратились в связи с наступлением сезона сбора урожая.
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