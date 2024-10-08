Захарова сравнила бельгийских полицейских, убивших словака, с бандеровцами
Захарова сравнила бельгийских полицейских с украинскими бандеровцами
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила шестерых бельгийских полицейских, жестоко избивших уроженца Словакии, с украинскими бандеровцами, поскольку в обоих случаях Запад не замечает демонстрацию гитлеровских приветствий и символики.
В конце сентября газета Brussels Times рассказала историю уроженца Словакии Йозефа Хованца, который в ночь на 24 февраля 2018 года был задержан полицией в бельгийском аэропорту Шарлеруа. Группа полицейских жестоко избила его, при этом еще один полицейский в это время "зиговал" на камеру и изображал гитлеровские "усики" левой рукой. Видеозапись избиения попала в соцсети. Через несколько дней Хованец умер в больнице Шарлеруа - по данным газеты, это могло произойти из-за инъекции, которую ему сделал врач скорой помощи, несмотря на то что Хованец страдал заболеванием щитовидной железы. Длившееся шесть лет разбирательство пришло к выводу, что ни один из 31 подозреваемых - в основном это полицейские - не будут привлечены к ответственности.
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"Хотите посмотреть, как, с точки зрения ЕС, выглядят просвещённые либеральные свободные люди? Эдакие антирусские - люди, которые ни в чём не виноваты и во всём правы?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в отличие от ситуаций с российским журналистами или дипломатами, которых обычно обвиняют при отсутствии какого-либо состава преступления в страшных злодеяниях и выносят приговор без суда и следствия, "в образцово-либеральной Бельгии расследование преступления этих, с точки зрения любого нормального человека, выродков велось 6 лет и завершилось на прошлой неделе".
"Вердикт суда города Шарлеруа потрясёт только тех, кто не знаком с особенностями либеральных диктатур. А я, например, ничуть не удивилась, узнав, что виновных... нет. Как нет и состава преступления. Ещё раз. Вдумайтесь. Шестеро вооружённых официальных лиц при исполнении, некоторые из которых при этом подражали Гитлеру, задушили человека, он умер. Но виновных – нет. А чтобы "отмазать" полицейских (или, скорее уж, полицаев), суд принял к сведению заключение, в котором сказано, что погибший "сам забил себя до смерти"... В камере-одиночке под круглосуточным видеонаблюдением. При этом видео "самозабивания" отсутствует", - возмутилась Захарова.
Она назвала также избивших Хованца полицейских "бесславными ублюдками".
"Так и на Украине: зигующие бандеровцы, на западные деньги реинкарнирующие символику гитлеровских коллаборационистов, уже десять лет убивают тех, кто не хочет расставаться с памятью и совестью", - отметила она.
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