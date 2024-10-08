https://ria.ru/20241008/pogoda-1976905037.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 08.10.2024
Москвичей предупредили о резком похолодании
Резкое похолодание придет в столицу в ночь на среду, столбик термометра опустится до плюс 5-8 градусов, днем температура будет примерно такой же, сообщил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:37
2024-10-08T10:37
2024-10-08T10:37
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Резкое похолодание придет в столицу в ночь на среду, столбик термометра опустится до плюс 5-8 градусов, днем температура будет примерно такой же, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он уточнил, что во вторник на юге Москвы, по данным частных метеостанций, уже выпало до 5 литров дождевой воды на метр квадратный. "С отходом тыла циклона в Среднее Поволжье в среду осадки в столице будут постепенно ослабевать. Из-за холодного северного ветра ощутимо понизится температура: ближайшей ночью в городе до плюс 5-8, завтра днем – столько же, что немного ниже даже положенной по климату октябрьской нормы", - написал синоптик. Специалист добавил, что распогодится в столице в ночь на четверг, холод усилится до 0 - плюс 5 градусов, днем столбик термометра с трудом дотянется до плюс 10 градусов. К концу недели в городе потеплеет до плюс 11-16 градусов.
https://ria.ru/20241006/moskva-1976640249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о резком похолодании
Синоптик Тишковец: резкое похолодание придет в Москву в ночь на среду