https://ria.ru/20241008/podmoskove-1977012266.html
Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень"
Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 08.10.2024
Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень"
Подмосковье представит собственный стенд на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2024", которая пройдет с 9 по 12 октября в столице,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:37
2024-10-08T16:37
2024-10-08T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977012714_0:114:1238:810_1920x0_80_0_0_785f0e894d7b0d4b813279bc03439a3c.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковье представит собственный стенд на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2024", которая пройдет с 9 по 12 октября в столице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Стенд этого года именуется – "Подмосковье – пространство возможностей". Там отражены достижения в десятилетнем цикле, а также новые подходы в работе и развитие науки, селекции и генетики. "Прорабатывая проект стенда, также решили сделать важный акцент на импортозамещении и экспорте, показать путь развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса региона за последние 10 лет, начиная с первоначальных показателей, завершая результатом проделанной работы, целями и задачами на ближайшее время", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. На стенде будет представлен проект по созданию племенного репродуктора птицефабрики, который направлен на импортозамещение племенного материала и обеспечение инкубационным яйцом и мясом птицы производителей и жителей России. Также будет представлен проект строительства селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томата. С помощью чего будет замещено около 50% импортных семян данного вида культур. Также в рамках мероприятия будет представлена продукция ведущих подмосковных производителей.
https://ria.ru/20241008/khimki-1976950283.html
https://ria.ru/20241008/kardiopult-1976949373.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977012714_32:0:1207:881_1920x0_80_0_0_a5312ad16c9c6ebd1ffd34172195a14d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковье представит собственный стенд на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2024", которая пройдет с 9 по 12 октября в столице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Стенд этого года именуется – "Подмосковье – пространство возможностей". Там отражены достижения в десятилетнем цикле, а также новые подходы в работе и развитие науки, селекции и генетики.
"Прорабатывая проект стенда, также решили сделать важный акцент на импортозамещении и экспорте, показать путь развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса региона за последние 10 лет, начиная с первоначальных показателей, завершая результатом проделанной работы, целями и задачами на ближайшее время", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
На стенде будет представлен проект по созданию племенного репродуктора птицефабрики, который направлен на импортозамещение племенного материала и обеспечение инкубационным яйцом и мясом птицы производителей и жителей России
. Также будет представлен проект строительства селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томата. С помощью чего будет замещено около 50% импортных семян данного вида культур.
Также в рамках мероприятия будет представлена продукция ведущих подмосковных производителей.