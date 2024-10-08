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Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 08.10.2024
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Новости Подмосковья
 
16:37 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/podmoskove-1977012266.html
Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень"
Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 08.10.2024
Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень"
Подмосковье представит собственный стенд на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2024", которая пройдет с 9 по 12 октября в столице,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:37
2024-10-08T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковье представит собственный стенд на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2024", которая пройдет с 9 по 12 октября в столице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Стенд этого года именуется – "Подмосковье – пространство возможностей". Там отражены достижения в десятилетнем цикле, а также новые подходы в работе и развитие науки, селекции и генетики. "Прорабатывая проект стенда, также решили сделать важный акцент на импортозамещении и экспорте, показать путь развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса региона за последние 10 лет, начиная с первоначальных показателей, завершая результатом проделанной работы, целями и задачами на ближайшее время", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. На стенде будет представлен проект по созданию племенного репродуктора птицефабрики, который направлен на импортозамещение племенного материала и обеспечение инкубационным яйцом и мясом птицы производителей и жителей России. Также будет представлен проект строительства селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томата. С помощью чего будет замещено около 50% импортных семян данного вида культур. Также в рамках мероприятия будет представлена продукция ведущих подмосковных производителей.
https://ria.ru/20241008/khimki-1976950283.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень"

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиПроект стенда Московской области на выставке "Золотая осень 2024"
Проект стенда Московской области на выставке Золотая осень 2024 - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Проект стенда Московской области на выставке "Золотая осень 2024"
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковье представит собственный стенд на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2024", которая пройдет с 9 по 12 октября в столице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Стенд этого года именуется – "Подмосковье – пространство возможностей". Там отражены достижения в десятилетнем цикле, а также новые подходы в работе и развитие науки, селекции и генетики.
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"Прорабатывая проект стенда, также решили сделать важный акцент на импортозамещении и экспорте, показать путь развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса региона за последние 10 лет, начиная с первоначальных показателей, завершая результатом проделанной работы, целями и задачами на ближайшее время", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
На стенде будет представлен проект по созданию племенного репродуктора птицефабрики, который направлен на импортозамещение племенного материала и обеспечение инкубационным яйцом и мясом птицы производителей и жителей России. Также будет представлен проект строительства селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томата. С помощью чего будет замещено около 50% импортных семян данного вида культур.
Также в рамках мероприятия будет представлена продукция ведущих подмосковных производителей.
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