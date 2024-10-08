https://ria.ru/20241008/podmoskove-1977012266.html

Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень"

Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 08.10.2024

Подмосковье представит свой стенд на выставке "Золотая осень"

Подмосковье представит собственный стенд на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2024", которая пройдет с 9 по 12 октября в столице,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:37

2024-10-08T16:37

2024-10-08T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковье представит собственный стенд на ежегодной российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2024", которая пройдет с 9 по 12 октября в столице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Стенд этого года именуется – "Подмосковье – пространство возможностей". Там отражены достижения в десятилетнем цикле, а также новые подходы в работе и развитие науки, селекции и генетики. "Прорабатывая проект стенда, также решили сделать важный акцент на импортозамещении и экспорте, показать путь развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса региона за последние 10 лет, начиная с первоначальных показателей, завершая результатом проделанной работы, целями и задачами на ближайшее время", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. На стенде будет представлен проект по созданию племенного репродуктора птицефабрики, который направлен на импортозамещение племенного материала и обеспечение инкубационным яйцом и мясом птицы производителей и жителей России. Также будет представлен проект строительства селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томата. С помощью чего будет замещено около 50% импортных семян данного вида культур. Также в рамках мероприятия будет представлена продукция ведущих подмосковных производителей.

https://ria.ru/20241008/khimki-1976950283.html

https://ria.ru/20241008/kardiopult-1976949373.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)