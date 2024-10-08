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Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024
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18:35 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/peskov-1977046778.html
Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, заявил Песков
Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024
Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, заявил Песков
Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, оно позволяет увереннее проходить через турбулентные времена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:35
2024-10-08T18:35
россия
дмитрий песков
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, оно позволяет увереннее проходить через турбулентные времена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как раз сегодня говорили в узком составе, в том числе о том, что сотрудничество имеет очень глубокий потенциал. И сложение усилий всех стран, такая синергия от этой кооперации как раз позволяет странам более уверенно проходить через такие турбулентные времена", - сказал Песков телеканалу "Звезда" после состоявшегося в Москве саммита СНГ.
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россия, дмитрий песков, снг, москва, в мире
Россия, Дмитрий Песков, СНГ, Москва, В мире
Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, заявил Песков

Песков: партнерство СНГ позволяет увереннее проходить через турбулентные времена

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, оно позволяет увереннее проходить через турбулентные времена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как раз сегодня говорили в узком составе, в том числе о том, что сотрудничество имеет очень глубокий потенциал. И сложение усилий всех стран, такая синергия от этой кооперации как раз позволяет странам более уверенно проходить через такие турбулентные времена", - сказал Песков телеканалу "Звезда" после состоявшегося в Москве саммита СНГ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, заявил Песков
Вчера, 18:33
 
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