https://ria.ru/20241008/peskov-1977046778.html

Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, заявил Песков

Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024

Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, заявил Песков

Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, оно позволяет увереннее проходить через турбулентные времена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:35

2024-10-08T18:35

2024-10-08T18:35

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, оно позволяет увереннее проходить через турбулентные времена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как раз сегодня говорили в узком составе, в том числе о том, что сотрудничество имеет очень глубокий потенциал. И сложение усилий всех стран, такая синергия от этой кооперации как раз позволяет странам более уверенно проходить через такие турбулентные времена", - сказал Песков телеканалу "Звезда" после состоявшегося в Москве саммита СНГ.

https://ria.ru/20241008/peskov-1977046446.html

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россия, дмитрий песков, снг, москва, в мире