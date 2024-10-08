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Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024
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18:33 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/peskov-1977046446.html
Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, заявил Песков
Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024
Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, заявил Песков
Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами и сложными процессами в мире, в них сохраняется доверие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:33
2024-10-08T18:33
россия
москва
дмитрий песков
снг
содружество
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами и сложными процессами в мире, в них сохраняется доверие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, и потом, это отношения, которые испытаны годами, испытаны достаточно сложным таким окружением, сложными процессами, которые в мировой политике, мировой экономике происходят", - сказал Песков телеканалу "Звезда" в ответ на вопрос, сохраняется ли личное доверие в отношениях лидеров стран СНГ. Саммит глав стран Содружества прошел во вторник в Москве.
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россия, москва, дмитрий песков, снг, содружество , в мире
Россия, Москва, Дмитрий Песков, СНГ, Содружество , В мире
Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, заявил Песков

Песков: отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, в них есть доверие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами и сложными процессами в мире, в них сохраняется доверие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, и потом, это отношения, которые испытаны годами, испытаны достаточно сложным таким окружением, сложными процессами, которые в мировой политике, мировой экономике происходят", - сказал Песков телеканалу "Звезда" в ответ на вопрос, сохраняется ли личное доверие в отношениях лидеров стран СНГ.
Саммит глав стран Содружества прошел во вторник в Москве.
Саммит СНГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Лидеры стран СНГ решили учредить звание Города трудовой славы Содружества
Вчера, 18:31
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковСНГСодружествоВ мире
 
 
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