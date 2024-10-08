https://ria.ru/20241008/peskov-1977046446.html

Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, заявил Песков

Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024

Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами, заявил Песков

Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами и сложными процессами в мире, в них сохраняется доверие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:33

2024-10-08T18:33

2024-10-08T18:33

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения лидеров стран СНГ испытаны годами и сложными процессами в мире, в них сохраняется доверие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, и потом, это отношения, которые испытаны годами, испытаны достаточно сложным таким окружением, сложными процессами, которые в мировой политике, мировой экономике происходят", - сказал Песков телеканалу "Звезда" в ответ на вопрос, сохраняется ли личное доверие в отношениях лидеров стран СНГ. Саммит глав стран Содружества прошел во вторник в Москве.

https://ria.ru/20241008/zvanie-1977045939.html

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россия, москва, дмитрий песков, снг, содружество , в мире