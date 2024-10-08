https://ria.ru/20241008/peskov--1977049323.html
Песков назвал отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой
Песков назвал отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой - РИА Новости, 08.10.2024
Песков назвал отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения Армении и Азербайджана — это их суверенная прерогатива. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:53
2024-10-08T18:53
2024-10-08T18:53
армения
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения Армении и Азербайджана — это их суверенная прерогатива. "Двусторонние отношения – это уже не наша, это их суверенная прерогатива", - заявил Песков "Известиям", говоря об отношениях Армении и Азербайджана.
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армения, азербайджан, ереван, дмитрий песков, в мире
Армения, Азербайджан, Ереван, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой
Песков назвал двусторонние отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой