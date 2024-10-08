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Песков назвал отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой - РИА Новости, 08.10.2024
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18:53 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/peskov--1977049323.html
Песков назвал отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой
Песков назвал отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой - РИА Новости, 08.10.2024
Песков назвал отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения Армении и Азербайджана — это их суверенная прерогатива. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:53
2024-10-08T18:53
армения
азербайджан
ереван
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения Армении и Азербайджана — это их суверенная прерогатива. "Двусторонние отношения – это уже не наша, это их суверенная прерогатива", - заявил Песков "Известиям", говоря об отношениях Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20241008/armenija-1977049090.html
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армения, азербайджан, ереван, дмитрий песков, в мире
Армения, Азербайджан, Ереван, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой

Песков назвал двусторонние отношения Еревана и Баку их суверенной прерогативой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения Армении и Азербайджана — это их суверенная прерогатива.
"Двусторонние отношения – это уже не наша, это их суверенная прерогатива", - заявил Песков "Известиям", говоря об отношениях Армении и Азербайджана.
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АрменияАзербайджанЕреванДмитрий ПесковВ мире
 
 
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