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Белоусов провел переговоры с премьером Буркина-Фасо
Белоусов провел переговоры с премьером Буркина-Фасо - РИА Новости, 08.10.2024
Белоусов провел переговоры с премьером Буркина-Фасо
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл переговоры с премьером Буркина-Фасо Апполинером Кьелемом де Тамбелой, они обсудили направления взаимодействия,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:31
2024-10-08T21:31
2024-10-08T21:33
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл переговоры с премьером Буркина-Фасо Апполинером Кьелемом де Тамбелой, они обсудили направления взаимодействия, сообщило Минобороны РФ."Мы очень ценим дружественный характер наших отношений, сложившихся форм сотрудничества между нами. Российско-буркинийские отношения основаны на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику", – сказал Белоусов.В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия двух стран."Считаю нашу сегодняшнюю встречу очередным шагом в развитии наших дружеских связей", – подчеркнул глава военного ведомства РФ.В свою очередь, премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела отметил, что "искренне рад тем отношениям, которые сегодня между нашими странами выстраиваются".Буркинийская делегация сейчас находится в России по случаю проведения форума "Экономические дни Буркина-Фасо".
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буркина-фасо, россия, андрей белоусов, безопасность
Буркина-Фасо, Россия, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов провел переговоры с премьером Буркина-Фасо
Белоусов обсудил направления взаимодействия с премьером Буркина-Фасо
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл переговоры с премьером Буркина-Фасо Апполинером Кьелемом де Тамбелой, они обсудили направления взаимодействия, сообщило Минобороны
РФ.
"Мы очень ценим дружественный характер наших отношений, сложившихся форм сотрудничества между нами. Российско-буркинийские отношения основаны на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику", – сказал Белоусов.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия двух стран.
"Считаю нашу сегодняшнюю встречу очередным шагом в развитии наших дружеских связей", – подчеркнул глава военного ведомства РФ.
В свою очередь, премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела отметил, что "искренне рад тем отношениям, которые сегодня между нашими странами выстраиваются".
Буркинийская делегация сейчас находится в России по случаю проведения форума "Экономические дни Буркина-Фасо".