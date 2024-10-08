https://ria.ru/20241008/peregovory-1976947973.html
В Крыму прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине
В Крыму прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине - РИА Новости, 08.10.2024
В Крыму прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине
Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков назвал ерундой сообщения о якобы ведущихся закрытых переговорах по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:39
2024-10-08T12:39
2024-10-08T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков назвал ерундой сообщения о якобы ведущихся закрытых переговорах по урегулированию украинского конфликта. Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. "Это не более чем ерунда, их размышления и хотелки. На Западе объективно понимают, что Россия никогда не уйдет со своих новых территорий. Это регионы Российской Федерации, которые возвращены в ее состав, произошло воссоединение исконно русских земель", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, все беды, с которыми столкнулась Украина, как раз связаны с неуёмным желанием киевского режима стать членом альянса. "Реальный переговорный процесс будет гораздо более глубоким и всеобъемлющим", - уверен Цеков. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241008/krym-1976892995.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, москва, сергей цеков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Цеков, НАТО
В Крыму прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине
Цеков назвал сообщения о тайных переговорах по Украине не более чем ерундой
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков назвал ерундой сообщения о якобы ведущихся закрытых переговорах по урегулированию украинского конфликта.
Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.
"Это не более чем ерунда, их размышления и хотелки. На Западе объективно понимают, что Россия никогда не уйдет со своих новых территорий. Это регионы Российской Федерации, которые возвращены в ее состав, произошло воссоединение исконно русских земель", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, все беды, с которыми столкнулась Украина, как раз связаны с неуёмным желанием киевского режима стать членом альянса.
"Реальный переговорный процесс будет гораздо более глубоким и всеобъемлющим", - уверен Цеков.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.