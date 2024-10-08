https://ria.ru/20241008/peregovory-1976947973.html

В Крыму прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине

В Крыму прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине - РИА Новости, 08.10.2024

В Крыму прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине

Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков назвал ерундой сообщения о якобы ведущихся закрытых переговорах по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:39

2024-10-08T12:39

2024-10-08T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков назвал ерундой сообщения о якобы ведущихся закрытых переговорах по урегулированию украинского конфликта. Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. "Это не более чем ерунда, их размышления и хотелки. На Западе объективно понимают, что Россия никогда не уйдет со своих новых территорий. Это регионы Российской Федерации, которые возвращены в ее состав, произошло воссоединение исконно русских земель", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, все беды, с которыми столкнулась Украина, как раз связаны с неуёмным желанием киевского режима стать членом альянса. "Реальный переговорный процесс будет гораздо более глубоким и всеобъемлющим", - уверен Цеков. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241008/krym-1976892995.html

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976857208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, москва, сергей цеков, нато