https://ria.ru/20241008/penza-1977068277.html

Мельниченко: гранит из карьера в ДНР нужно использовать для дорог в Пензе

Мельниченко: гранит из карьера в ДНР нужно использовать для дорог в Пензе - РИА Новости, 08.10.2024

Мельниченко: гранит из карьера в ДНР нужно использовать для дорог в Пензе

Гранитный щебень из Каранского карьера в Донецкой Народной Республике необходимо поставлять в Пензенскую область для использования в дорожном строительстве,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:09

2024-10-08T22:09

2024-10-08T22:09

пензенская область

олег мельниченко

пензенская область

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_0:0:970:547_1920x0_80_0_0_84e77feda6ba22f46f10689c0a18ab62.jpg

ПЕНЗА, 8 окт - РИА Новости. Гранитный щебень из Каранского карьера в Донецкой Народной Республике необходимо поставлять в Пензенскую область для использования в дорожном строительстве, заявил губернатор области Олег Мельниченко. Каранский карьер находится в поселке Мирное Тельмановского района, к северо-востоку от Мариуполя. В ходе рабочей командировки в ДНР Мельниченко отметил, что пензенская компания "Мостовик" помогает развивать производство на базе карьера. "До конца года планируется восстановить железнодорожную ветку, ведущую к Каранскому карьеру. Здесь добывают гранит очень высокого качества. Запуск железнодорожных перевозок даст возможность доставлять этот качественный материал в Пензенскую область для использования в дорожном строительстве", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. За 2,5 года на базе карьера возобновлено производство щебня, начат выпуск бетона, минерального порошка и стройматериалов, созданы новые рабочие места, отметил он. "Задача поставлена - по этому гранитному щебню надо закрывать Пензу, надо в подушку использовать вот этот нормальный щебень", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в Telegram-канале. По его словам, продукция заводов на базе карьера будет применяться в восстановлении социально значимых объектов, а также в жилищном строительстве, которое возрождается в Донбассе после 30-летнего перерыва. Глава ДНР Денис Пушилин в мае 2023 года дал старт работе Каранского карьера. Проектная мощность добычи гранита в карьере составляет 1,2 миллиона кубометров породы в год.

https://ria.ru/20241008/dorogi-1977024470.html

пензенская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег мельниченко, пензенская область, донецкая народная республика