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Мельниченко: гранит из карьера в ДНР нужно использовать для дорог в Пензе - РИА Новости, 08.10.2024
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
22:09 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/penza-1977068277.html
Мельниченко: гранит из карьера в ДНР нужно использовать для дорог в Пензе
Мельниченко: гранит из карьера в ДНР нужно использовать для дорог в Пензе - РИА Новости, 08.10.2024
Мельниченко: гранит из карьера в ДНР нужно использовать для дорог в Пензе
Гранитный щебень из Каранского карьера в Донецкой Народной Республике необходимо поставлять в Пензенскую область для использования в дорожном строительстве,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:09
2024-10-08T22:09
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
донецкая народная республика
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ПЕНЗА, 8 окт - РИА Новости. Гранитный щебень из Каранского карьера в Донецкой Народной Республике необходимо поставлять в Пензенскую область для использования в дорожном строительстве, заявил губернатор области Олег Мельниченко. Каранский карьер находится в поселке Мирное Тельмановского района, к северо-востоку от Мариуполя. В ходе рабочей командировки в ДНР Мельниченко отметил, что пензенская компания "Мостовик" помогает развивать производство на базе карьера. "До конца года планируется восстановить железнодорожную ветку, ведущую к Каранскому карьеру. Здесь добывают гранит очень высокого качества. Запуск железнодорожных перевозок даст возможность доставлять этот качественный материал в Пензенскую область для использования в дорожном строительстве", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. За 2,5 года на базе карьера возобновлено производство щебня, начат выпуск бетона, минерального порошка и стройматериалов, созданы новые рабочие места, отметил он. "Задача поставлена - по этому гранитному щебню надо закрывать Пензу, надо в подушку использовать вот этот нормальный щебень", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в Telegram-канале. По его словам, продукция заводов на базе карьера будет применяться в восстановлении социально значимых объектов, а также в жилищном строительстве, которое возрождается в Донбассе после 30-летнего перерыва. Глава ДНР Денис Пушилин в мае 2023 года дал старт работе Каранского карьера. Проектная мощность добычи гранита в карьере составляет 1,2 миллиона кубометров породы в год.
https://ria.ru/20241008/dorogi-1977024470.html
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олег мельниченко, пензенская область, донецкая народная республика
Пензенская область, Олег Мельниченко, Пензенская область, Донецкая Народная Республика

Мельниченко: гранит из карьера в ДНР нужно использовать для дорог в Пензе

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 8 окт - РИА Новости. Гранитный щебень из Каранского карьера в Донецкой Народной Республике необходимо поставлять в Пензенскую область для использования в дорожном строительстве, заявил губернатор области Олег Мельниченко.
Каранский карьер находится в поселке Мирное Тельмановского района, к северо-востоку от Мариуполя. В ходе рабочей командировки в ДНР Мельниченко отметил, что пензенская компания "Мостовик" помогает развивать производство на базе карьера.
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"До конца года планируется восстановить железнодорожную ветку, ведущую к Каранскому карьеру. Здесь добывают гранит очень высокого качества. Запуск железнодорожных перевозок даст возможность доставлять этот качественный материал в Пензенскую область для использования в дорожном строительстве", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
За 2,5 года на базе карьера возобновлено производство щебня, начат выпуск бетона, минерального порошка и стройматериалов, созданы новые рабочие места, отметил он.
"Задача поставлена - по этому гранитному щебню надо закрывать Пензу, надо в подушку использовать вот этот нормальный щебень", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в Telegram-канале.
По его словам, продукция заводов на базе карьера будет применяться в восстановлении социально значимых объектов, а также в жилищном строительстве, которое возрождается в Донбассе после 30-летнего перерыва.
Глава ДНР Денис Пушилин в мае 2023 года дал старт работе Каранского карьера. Проектная мощность добычи гранита в карьере составляет 1,2 миллиона кубометров породы в год.
 
Пензенская областьОлег МельниченкоПензенская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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