https://ria.ru/20241008/pensiya-1976879932.html

В Госдуме выступили с предложением по пенсиям

В Госдуме выступили с предложением по пенсиям - РИА Новости, 08.10.2024

В Госдуме выступили с предложением по пенсиям

В Госдуме предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:15

2024-10-08T08:15

2024-10-08T08:39

общество

сергей миронов

госдума рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Госдуме предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину. "Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны", — сказал депутат в комментарии изданию. В письме он отметил, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в этом году могут составить 10,537 триллиона рублей, то есть вырасти на 11,4%. При этом коэффициент утраченного заработка, согласно сведениям Росстата, снизился. То есть сейчас средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате, добавил Миронов. Накануне глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде заявил, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году. Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что с 2026 года пенсии могут индексировать дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда.Кроме того, в 2025 году пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат надбавку к пенсии в размере 1200 рублей.

https://ria.ru/20240924/pensiya-1974337528.html

https://ria.ru/20240910/pensiya-1727617636.html

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общество, сергей миронов, госдума рф, михаил мишустин