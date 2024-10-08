https://ria.ru/20241008/pensiya-1976869524.html

Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году

Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году - РИА Новости, 08.10.2024

Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году

Средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году, пишет издание "Известия". РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T03:59

2024-10-08T03:59

2024-10-08T06:27

общество

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году, пишет издание "Известия".На конец этого года средняя пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Таким образом, через год эта сумма увеличится на 7,5%. Первоначально ожидалось увеличение пенсионных выплат на 7,3%."Средние пенсии вырастут чуть быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан", — говорится в материале.Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что с 2026 года пенсии могут индексировать дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда.Кроме того, в 2025 году пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат надбавку к пенсии в размере 1200 рублей.

https://ria.ru/20241001/pensiya-1975634712.html

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