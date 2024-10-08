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Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году
Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году - РИА Новости, 08.10.2024
Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году
Средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году, пишет издание "Известия". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T03:59
2024-10-08T03:59
2024-10-08T06:27
общество
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году, пишет издание "Известия".На конец этого года средняя пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Таким образом, через год эта сумма увеличится на 7,5%. Первоначально ожидалось увеличение пенсионных выплат на 7,3%."Средние пенсии вырастут чуть быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан", — говорится в материале.Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что с 2026 года пенсии могут индексировать дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда.Кроме того, в 2025 году пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат надбавку к пенсии в размере 1200 рублей.
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общество, россия
Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году
"Известия": средняя пенсия по старости достигнет 24,1 тысячи рублей в 2025 году
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году, пишет издание "Известия
".
На конец этого года средняя пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Таким образом, через год эта сумма увеличится на 7,5%. Первоначально ожидалось увеличение пенсионных выплат на 7,3%.
"Средние пенсии вырастут чуть быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан", — говорится в материале.
Ранее член комитета Госдумы
по соцполитике Светлана Бессараб
заявила, что с 2026 года пенсии могут индексировать дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда.
Кроме того, в 2025 году пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат надбавку к пенсии в размере 1200 рублей.