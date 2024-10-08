https://ria.ru/20241008/patriot-1977020342.html

Появились подробности дела о взятках в парке "Патриот"

Появились подробности дела о взятках в парке "Патриот" - РИА Новости, 08.10.2024

Появились подробности дела о взятках в парке "Патриот"

Против бывших главного бухгалтера подмосковного парка "Патриот" Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:03

2024-10-08T17:03

2024-10-08T17:52

происшествия

россия

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Против бывших главного бухгалтера подмосковного парка "Патриот" Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло возбуждено уголовное дело о получении взяток на 27,5 миллионов рублей, им избраны меры пресечения, а имущество арестовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации бывшим должностным лицам Конгрессно-выставочного центра "Патриот" Минобороны России – главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло - предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в ведомстве.Следствием установлено, что в 2021-2024 годах Пучков и Трифоногло получили от представителя ООО "Меркурий", исполняющего многомиллионный госконтракт по техобслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений парка "Патриот", свыше 27,5 миллиона рублей. Деньги предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта."В отношении Пучкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Трифоногло – в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых наложен арест", - добавили в СК РФ.Скандалы, связанные с парком "Патриот", начались еще в августе. Тогда официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости о задержании директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.В конце августа был задержан экс-замглавы Минобороны России Павел Попов. По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Все они, по версии СК РФ, похитили бюджетные деньги в размере 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240830/patriot-1969380498.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, патриот, следственный комитет россии (ск рф)