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Отопление за два дня включили в более 80% жилых домов и соцобъектов Москвы - РИА Новости, 08.10.2024
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21:06 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/otoplenie-1977063573.html
Отопление за два дня включили в более 80% жилых домов и соцобъектов Москвы
Отопление за два дня включили в более 80% жилых домов и соцобъектов Москвы - РИА Новости, 08.10.2024
Отопление за два дня включили в более 80% жилых домов и соцобъектов Москвы
Отопление в течение двух дней включили в более 80% жилых домов и социальных объектов Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:06
2024-10-08T21:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
жкх
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петр бирюков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отопление в течение двух дней включили в более 80% жилых домов и социальных объектов Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, в течение двух дней отопление включили в более 80% домов и социальных объектов", – приводит его слова Telegram-канал комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале тепло подаётся в соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем – в предприятия торговли и промышленности. "Подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. Всего подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября", - говорится в сообщении. Специалистами "МОЭК" были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.
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общество, жкх, москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
Отопление за два дня включили в более 80% жилых домов и соцобъектов Москвы

Бирюков: отопление включили в более 80% жилых домов и соцобъектов Москвы

© iStock.com / Vlad YushinovРегулировка отопления в квартире
Регулировка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© iStock.com / Vlad Yushinov
Регулировка отопления в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отопление в течение двух дней включили в более 80% жилых домов и социальных объектов Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, в течение двух дней отопление включили в более 80% домов и социальных объектов", – приводит его слова Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале тепло подаётся в соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем – в предприятия торговли и промышленности.
"Подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. Всего подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября", - говорится в сообщении.
Специалистами "МОЭК" были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.
ТЭЦ-12 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Тепло в дом
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