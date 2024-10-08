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США допускали применение Россией ядерного оружия на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
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21:55 08.10.2024 (обновлено: 21:56 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/oruzhie-1977066932.html
США допускали применение Россией ядерного оружия на Украине, пишут СМИ
США допускали применение Россией ядерного оружия на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
США допускали применение Россией ядерного оружия на Украине, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена осенью 2022 года считала, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине составляла 50%, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:55
2024-10-08T21:56
космос - риа наука
россия
украина
сша
джо байден
владимир путин
сергей шойгу
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена осенью 2022 года считала, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине составляла 50%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные, опубликованные в новой книге журналиста Боба Вудворда. "Вудворд пишет, что в какой-то момент команда Байдена по национальной безопасности поверила в реальную угрозу, в 50% вероятность того, что Путин применит ядерное оружие на Украине", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в тот момент Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану выйти по всем каналам на связь с Россией. В октябре 2022 года состоялся напряженный телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и на тот момент министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В результате последующих переговоров Шойгу предупредил Остина о том, что Киев планирует использовать "грязную бомбу", однако его американский коллега заявил, что США не видят признаков этого. "Это был, пожалуй, самый шокирующий момент за всю войну", - приводит телеканал высказывание высокопоставленного чиновника Пентагона​​ Колина Каля об этом эпизоде. В марте 2024 года CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщал, что американские чиновники в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было. Летом 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов, согласно которой возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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космос - риа наука, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, сергей шойгу, министерство обороны сша, нато
Космос - РИА Наука, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, НАТО
США допускали применение Россией ядерного оружия на Украине, пишут СМИ

CNN: США в 2022 г оценивали вероятность применения Россией ЯО на Украине в 50%

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУчения по применению ядерного оружия
Учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Учения по применению ядерного оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена осенью 2022 года считала, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине составляла 50%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные, опубликованные в новой книге журналиста Боба Вудворда.
"Вудворд пишет, что в какой-то момент команда Байдена по национальной безопасности поверила в реальную угрозу, в 50% вероятность того, что Путин применит ядерное оружие на Украине", - говорится в сообщении телеканала.
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Отмечается, что в тот момент Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану выйти по всем каналам на связь с Россией. В октябре 2022 года состоялся напряженный телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и на тот момент министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В результате последующих переговоров Шойгу предупредил Остина о том, что Киев планирует использовать "грязную бомбу", однако его американский коллега заявил, что США не видят признаков этого.
"Это был, пожалуй, самый шокирующий момент за всю войну", - приводит телеканал высказывание высокопоставленного чиновника Пентагона​​ Колина Каля об этом эпизоде.
В марте 2024 года CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщал, что американские чиновники в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.
Летом 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов, согласно которой возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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