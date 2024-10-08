https://ria.ru/20241008/orenburzhe-1977040087.html

Новая мера поддержки пострадавших от паводка введена в Оренбуржье

Новая мера поддержки пострадавших от паводка введена в Оренбуржье - РИА Новости, 08.10.2024

Новая мера поддержки пострадавших от паводка введена в Оренбуржье

Власти Оренбургской области утвердили еще одну меру поддержки пострадавших от паводка, она не предусмотрена федеральным законодательством, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:08

2024-10-08T18:08

2024-10-08T18:08

оренбургская область

общество

оренбургская область

денис паслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти Оренбургской области утвердили еще одну меру поддержки пострадавших от паводка, она не предусмотрена федеральным законодательством, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Сегодня приняли еще одно важное решение о выплатах для оренбуржцев, пострадавших от паводка. Отдельные категории, имеющие иное жилье или доли более 18 квадратных метров, с завтрашнего дня могут подавать заявления на сайте регионального Минстроя", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он уточнил, что это еще одна мера поддержки граждан, которой нет на уровне страны, но принята в Оренбургской области наряду с выплатами владельцам дачных строений, на аренду жилья пострадавшим от паводка. Кроме того, на уровне федерации Оренбуржье инициировало принятие решения о выплатах жителям региона, чье иное жилье или доля в нем не превышает 18 квадратных метров. "Принятое сегодня постановление – это решение для отдельных категорий оренбуржцев, у которых есть другая собственность площадью более 18 квадратных метров. Выплаты будут осуществляться из регионального бюджета, и, безусловно, это серьезная финансовая нагрузка. Но наша задача - охватить помощью как можно больше людей", - написал губернатор. При наличии доли в ином жилье более 18 квадратных метров выплаты на капремонт и по утрате жилья будут предоставлены отдельным категориям: члену многодетной семьи, имеющей право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Оренбургской области от 12 января 2005 года № 1756/284-III-ОЗ; члену семьи, имеющей ребенка-инвалида. Также ветерану боевых действий или члену семьи ветерана боевых действий; участнику СВО или члену семьи участника СВО; члену семьи погибшего (умершего) участника СВО; инвалиду I группы и пенсионерам. Выплаты за утрату жилья будут производиться из расчета 68 712 рублей за квадратный метр согласно нормативам, но не более фактической площади утраченного жилья. Выплаты на капитальный ремонт пострадавшего жилья будут рассчитываться исходя из 9 тысяч рублей за квадратный метр, но не более 1 миллиона рублей. Кроме того, общий срок подачи заявления на получение выплат продлен до 27 декабря 2024 года, а для указанных отдельных категорий - до 1 апреля 2025 года. "Также, проанализировав ваши обращения, исключили ограничение на покупку жилья меньшей площади, чем указано в свидетельстве. В случае приобретения или строительства жилого помещения меньшей площади выплата будет предоставлена исходя из фактической площади приобретаемого или построенного жилья из расчета 68 712 рублей за квадратный метр", - написал Паслер. Кроме того, в регионе продолжают выплачивать компенсации за пострадавшее и утраченное во время паводка жилье. Из 34,2 тысячи заявлений специалистами регионального Минстроя обработано порядка 92%. Владельцы иного жилья с долей менее 18 квадратных метров подали более 3 тысяч заявлений. Одобрены выплаты на общую сумму более 15 миллиардов рублей. На капитальный ремонт жилья оренбуржцы уже получили более 8,1 миллиарда рублей. Это почти 16 тысяч человек. Паслер уточнил, что 3691 свидетельство на сумму почти 7 миллиардов рублей получили те, чьи дома утрачены. Более 800 человек уже определились с новым местом жительства - приобрели или строят жилье на сумму почти 1,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241007/orenburzhe-1976813510.html

https://ria.ru/20240927/orenburzhe-1975057930.html

https://ria.ru/20240927/pasler-1975056844.html

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общество, оренбургская область, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)